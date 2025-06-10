Рефат Чубаров про атаку ЗСУ на Кримський міст

Кримський міст. Фото ілюстративне: Главком

Після вибуху біля опори Керченського мосту росіяни почали готуватися до відбиття атаки можливого українського десанту. Крім того, такі атаки змушують виїжджати громадян РФ з окупованого півострову.

Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров виданню "Крим.Реалії".

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Підготовка до десанту

Після третьої атаки на Кримський міст окупанти почали готуватися до висадки українського десанту на узбережжя. За словами Рефата Чубарова, збільшення кількості таких ударів дестабілізує очікування військових РФ та сприятиме від'їзду росіян, які незаконно оселилися на півострові.

"Мова йде про тих людей, громадян Росії, які поселилися там незаконно. Що стосується етнічних українців, татар, росіян та мешканців Криму, які жили на півострові до окупації, зрозуміло що не про них іде мова. Але серед них теж є колаборанти", — сказав Рефат Чубаров.

Рефат Чубаров також додав, що після звільнення Криму Україна має судити колаборатів на півострові з позиції літери закону.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що РФ перекидає техніку з Криму на Сумщину. А також про те, навіщо Росія будує ангари для літаків на півострові.