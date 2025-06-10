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Главная Одесса Подрыв Крымского моста — РФ опасается десанта ВСУ

Подрыв Крымского моста — РФ опасается десанта ВСУ

Ua en ru
Дата публикации 10 июня 2025 18:37
Рефат Чубаров об атаке ВСУ на Крымский мост
Крымский мост. Фото иллюстративное: Главком

После взрыва у опоры Керченского моста россияне начали готовиться к отражению атаки возможного украинского десанта. Кроме того, такие атаки заставляют выезжать граждан РФ с оккупированного полуострова.

Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров изданию "Крым.Реалии".

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Подготовка к десанту

После третьей атаки на Крымский мост оккупанты начали готовиться к высадке украинского десанта на побережье. По словам Рефата Чубарова, увеличение количества таких ударов дестабилизирует ожидания военных РФ и будет способствовать отъезду россиян, которые незаконно поселились на полуострове.

"Речь идет о тех людях, гражданах России, которые поселились там незаконно. Что касается этнических украинцев, татар, русских и жителей Крыма, которые жили на полуострове до оккупации, понятно, что не о них идет речь. Но среди них тоже есть коллаборационисты",— сказал Рефат Чубаров.

Рефат Чубаров также добавил, что после освобождения Крыма Украина должна судить коллаборационистов на полуострове с позиции буквы закона.

Напомним, недавно мы писали о том, что РФ перебрасывает технику из Крыма на Сумщину. А также о том, зачем Россия строит ангары для самолетов на полуострове.

Одесса Крым Новости Одессы война в Украине Чубаров
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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