Ситуация на юге Украины - атаки на Одесскую область и Крым

Российские оккупанты в Крыму. Фото иллюстративное: росСМИ

Россияне усиливают давление на южные регионы Украины — продолжаются удары по Одесской области, дронами и баллистикой. Активизировались попытки врага "прощупать" украинскую оборону в районе Днепра.

Об этом в эфире телеканала "Мы — Украина" рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

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По его словам, сейчас ежедневно фиксируются воздушные тревоги, вражеские удары дронами и баллистическими ракетами. Братчук объяснил, что россияне пытаются ослабить украинские позиции на Юге.

"Это регионы, которые экономически важны, прежде всего - Одесская, Николаевская области. Здесь формируется наш оборонный потенциал, работают порты Большой Одессы. И именно поэтому враг не может с этим смириться — он пытается давить, ослабить наши позиции", — отметил Сергей Братчук.

Активность в Крыму

Он говорит, что кроме атак по городам, есть активность и во временно оккупированном Крыму, но туда уже добираются украинские силы обороны. Еще одно "горячее" направление — это территория вокруг Днепра, где оккупанты периодически пробуют высадку на острова.

"Я это называю "Островиада". Они прощупывают нашу оборону, но, как правило, все заканчивается для них трагически. Пробуют, но не получается", — говорит Братчук.

В то же время он предупреждает о возможных информационных вбросах со стороны врага. Однако угрозы прорыва россиян в южные регионы пока нет.

"Оккупанты хвастаются понтонными переправами, ездят по Левому берегу, снимают видео, будто все под контролем. Но реальных возможностей сформировать ударный кулак у них нет. Мы готовимся к любым сценариям", — заверил он.

Напомним, российские захватчики ночью ударили по Одесской области ракетой "Оникс". Также мы писали, что на утро воскресенья ситуация в Черном море спокойная, ракетоносители заведены в пункты базирования.