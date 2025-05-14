РФ намагається просунутися на південь, але для цього бракує ресурсів - Братчук

Атаковані човни РФ. Фото ілюстративне: Армія.Інформ

Росіяни продовжують атакувати Херсонські острови — лише за цю добу, яка ще не минула, було 5 спроб висадки штурмових груп. Однак для вдалого та відчутного просування у ворога бракує ресурсів.

Про це повідомив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

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Бракує ресурсів

В Українській добровольчій армії стверджують, що росіяни намагаються перейняти досвід ЗСУ у Кринках та зробити аналогічну висадку на правому березі. Однак для цього у ВС РФ не вистачає плавзасобів та штурмовиків в достатній кількості. Крім того, Сили оборони постійно знищують човни ворога.

"По плавзасобах кожного дня відпрацьовують наші Сили оборони, артилеристські системи. Але скоро буде тепліше і вирогідно, що вороги будуть більш активними, але такого ударного угруповання в них немає", — каже речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

Сергій Братчук також додав, що росіяни постійно намагаються масштабувати свої наступальні дії у ЗМІ, однак реальних успіхів на півдні вони поки не здобули.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про знищення ворожого танку одеськими операторами дронів. А також про небезпеку від російського флоту.