РФ намагається просунутися на південь, але для цього бракує ресурсів - Братчук

Наступ на південь — лише за цю добу було 5 спроб штурму
Росіяни продовжують атакувати Херсонські острови — лише за цю добу, яка ще не минула, було 5 спроб висадки штурмових груп. Однак для вдалого та відчутного просування у ворога бракує ресурсів.
Про це повідомив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.
Бракує ресурсів
В Українській добровольчій армії стверджують, що росіяни намагаються перейняти досвід ЗСУ у Кринках та зробити аналогічну висадку на правому березі. Однак для цього у ВС РФ не вистачає плавзасобів та штурмовиків в достатній кількості. Крім того, Сили оборони постійно знищують човни ворога.
"По плавзасобах кожного дня відпрацьовують наші Сили оборони, артилеристські системи. Але скоро буде тепліше і вирогідно, що вороги будуть більш активними, але такого ударного угруповання в них немає", — каже речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.
Сергій Братчук також додав, що росіяни постійно намагаються масштабувати свої наступальні дії у ЗМІ, однак реальних успіхів на півдні вони поки не здобули.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про знищення ворожого танку одеськими операторами дронів. А також про небезпеку від російського флоту.
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