РФ пытается продвинуться на юг, но для этого не хватает ресурсов - Братчук

Атакованные лодки РФ. Фото иллюстративное: Армия.Информ

Россияне продолжают атаковать Херсонские острова— только за эти сутки, которые еще не прошли, было 5 попыток высадки штурмовых групп. Однако для удачного и ощутимого продвижения у врага не хватает ресурсов.

Об этом сообщил спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

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Не хватает ресурсов

В Украинской добровольческой армии утверждают, что россияне пытаются перенять опыт ВСУ в Крынках и сделать аналогичную высадку на правом берегу. Однако для этого в ВС РФ не хватает плавсредств и штурмовиков в достаточном количестве. Кроме того, Силы обороны постоянно уничтожают лодки врага.

"По плавсредствам каждый день отрабатывают наши Силы обороны, артиллеристские системы. Но скоро будет теплее и вероятно что враги будут более активными, но такой ударной группировки у них нет", — говорит спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

Сергей Братчук также добавил, что россияне постоянно пытаются масштабировать свои наступательные действия в СМИ, однако реальных успехов на юге они пока не достигли.

Напомним, недавно мы писали об уничтожении вражеского танка одесскими операторами дронов. А также об опасности от российского флота.