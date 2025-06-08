Атака 8 червня: дрони та ракети по Одещині й Миколаївщині

Пуск протикорабельної ракети П-800 комплексу "Бастіон". Фото ілюстративне: росЗМІ

У ніч проти 8 червня російські загарбники знову масовано атакували південь України. По Одещині вдарили ракетою "Онікс", а по Миколаївщині — керованими авіаракетами.

Про це у неділю, 8 червня, повідомило Повітряне командування "Південь".

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Допис військових. Фото: скриншот

Атака на південні регіони

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, було знищено 13 ударних дронів, зокрема "Shahed", які ворог запустив у напрямку південних областей.

Крім того, росіяни завдали ракетного удару по Одещині — запущено протикорабельну ракету "Онікс". Про влучання не повідомляється. На Миколаївщину випущено дві керовані авіаційні ракети типу Х-59.

Повідомлення про ракети з Чорного моря. Фото: скриншот

Також 7 червня сили оборони виявили та ліквідували один розвідувальний безпілотник і три ударні дрони. Попри постійні загрози з повітря, сили ППО ефективно відпрацьовують і не дають ворогу завдати масових руйнувань.

Скільки військові знищили дронів за ніч у південних регіонах. Фото: Повітряне командування "Південь"

Нагадаємо, протягом минулої доби окупанти здійснили понад 6000 обстрілів українських позицій, завдали трьох ракетних та 92 авіаударів і застосували дрони-камікадзе. Ми також писали, що у Чорному морі наразі немає споряджених ракетоносіїв, натомість вони спостерігаються в Середземному.