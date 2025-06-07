Російський дрон влучив у храм в Овідіополі — фото наслідків

Храм в який влучив дрон. Фото: настоятель парафії протоієрей Андрій Ляшик

У ніч на 7 червня російські дрони атакували селище Овідіополь на Одещині. Один із "шахедів" влучив у храм Православної Церкви України. На місці тривають роботи з ліквідації наслідків.

Фото наслідків удару оприлюднили в Одеській єпархії Православної Церкви України.

Реклама

Читайте також:

Пошкоджений унаслідок атаки храм. Фото: настоятель парафії протоієрей Андрій Ляшик

Вибиті двері у храмі. Фото: настоятель парафії протоієрей Андрій Ляшик

Дрон влучив у храм на Одещині

За інформацією єпархії російський дрон влучив у храм о 00:01. Безпілотник полілив у храм Покрови Пресвятої Богородиці, що належить Православній Церкві України. Настоятель парафії — протоієрей Андрій Ляшик

У храмі також вибиті вікна. Фото: настоятель парафії протоієрей Андрій Ляшик

Вікно, яке винесло вибухом. Фото: настоятель парафії протоієрей Андрій Ляшик

В храмі також попадали ікони. Фото: настоятель парафії протоієрей Андрій Ляшик

Нічна дронова атака на Одещину: що відомо

Зазначимо, внаслідок нічної атаки окрім місцевого храму зазнали руйнувань інші об’єкти селищної інфраструктури — точна кількість та ступінь пошкоджень ще встановлюється. Наразі в Овідіополі тривають роботи з ліквідації наслідків атаки. Постраждалих, за попередніми даними, немає. Прокуратура вже відкрила кримінальне провадження за статтею — порушення законів та звичаїв війни. Йдеться про черговий воєнний злочин з боку Росії.

Вибита віконна рама. Фото: настоятель парафії протоієрей Андрій Ляшик

Вирва від влучання дрона. Фото: настоятель парафії протоієрей Андрій Ляшик

Нагадаємо, у Харкові загарбники поцілили у приватний будинок та по території ВНЗ. Також ми писали, що одеські прикордонники вночі знищили три ворожі БпЛА.