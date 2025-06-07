Российский дрон попал в храм в Овидиополе - фото последствий

Стало известно, какой храм обстреляли россияне на Одесчине — фото
В ночь на 7 июня российские дроны атаковали поселок Овидиополь в Одесской области. Один из "шахедов" попал в храм Православной Церкви Украины. На месте продолжаются работы по ликвидации последствий.
Фото последствий удара обнародовали в Одесской епархии Православной Церкви Украины.
Дрон попал в храм в Одесской области
По информации епархии российский дрон попал в храм в 00:01. Беспилотник полил в храм Покрова Пресвятой Богородицы, принадлежащий Православной Церкви Украины. Настоятель прихода — протоиерей Андрей Ляшик
Ночная дроновая атака в Одесской области: что известно
Отметим, в результате ночной атаки кроме местного храма подверглись разрушениям другие объекты поселковой инфраструктуры — точное количество и степень повреждений еще устанавливается. Сейчас в Овидиополе продолжаются работы по ликвидации последствий атаки. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Прокуратура уже открыла уголовное производство по статье — нарушение законов и обычаев войны. Речь идет об очередном военном преступлении со стороны России.
Напомним, в Харькове захватчики попали в частный дом и по территории ВУЗа. Также мы писали, что одесские пограничники ночью уничтожили три вражеских БпЛА.
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