Российский дрон попал в храм в Овидиополе - фото последствий

Храм в который попал дрон. Фото: настоятель прихода протоиерей Андрей Ляшик

В ночь на 7 июня российские дроны атаковали поселок Овидиополь в Одесской области. Один из "шахедов" попал в храм Православной Церкви Украины. На месте продолжаются работы по ликвидации последствий.

Фото последствий удара обнародовали в Одесской епархии Православной Церкви Украины.

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Поврежденный в результате атаки храм. Фото: настоятель прихода протоиерей Андрей Ляшик

Выбитые двери в храме. Фото: настоятель прихода протоиерей Андрей Ляшик

Дрон попал в храм в Одесской области

По информации епархии российский дрон попал в храм в 00:01. Беспилотник полил в храм Покрова Пресвятой Богородицы, принадлежащий Православной Церкви Украины. Настоятель прихода — протоиерей Андрей Ляшик

В храме также выбиты окна. Фото: настоятель прихода протоиерей Андрей Ляшик

Окно, которое вынесло взрывом. Фото: настоятель прихода протоиерей Андрей Ляшик

В храме также попадали иконы. Фото: настоятель прихода протоиерей Андрей Ляшик

Ночная дроновая атака в Одесской области: что известно

Отметим, в результате ночной атаки кроме местного храма подверглись разрушениям другие объекты поселковой инфраструктуры — точное количество и степень повреждений еще устанавливается. Сейчас в Овидиополе продолжаются работы по ликвидации последствий атаки. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Прокуратура уже открыла уголовное производство по статье — нарушение законов и обычаев войны. Речь идет об очередном военном преступлении со стороны России.

Выбитая оконная рама. Фото: настоятель прихода протоиерей Андрей Ляшик

Воронка от попадания дрона. Фото: настоятель прихода протоиерей Андрей Ляшик

Напомним, в Харькове захватчики попали в частный дом и по территории ВУЗа. Также мы писали, что одесские пограничники ночью уничтожили три вражеских БпЛА.