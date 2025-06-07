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Прикордонники показали, як знищували вночі дрони над Одещиною

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Дата публікації: 7 червня 2025 12:07
Одеські прикордонники збили три дрони-камікадзе — відео
Військові збивають дрони. Фото ілюстративне: скриншот

У ніч на 7 червня російські дрони-камікадзе знову атакували Одещину. Проте цього разу удар зустріли бійці Одеського прикордонного загону. Їм вдалося влучним вогнем збити одразу декілька ворожих "шахедів". Завдяки цьому жоден з дронів не досяг цілі.

Відео роботи зі знищення дронів показали в Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

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Як повідомили прикордонники, вони знищили три ворожі БпЛА. "Шахеди" були збиті прицільними пострілами ще в повітрі — вони вибухнули й розсипались на уламки. Прикордонники наголошують, що завдяки постійній підготовці та мотивації їхнім фахівцям вдається ефективно захищати небо над регіоном. 

Нічна дронова атака на Одещину: наслідки

Зазначимо, що вночі внаслідок атаки пошкоджено будівлю храму в Овідіополі. Також зазнали руйнувань інші об’єкти селищної інфраструктури — точна кількість та ступінь пошкоджень ще встановлюється. Наразі на місці тривають роботи з ліквідації наслідків атаки. Постраждалих, за попередніми даними, немає.

Нагадаємо, в Одесі сталася пожежа в кафе на узбережжі, через відсутність гідрантів рятувальникам довелося ліквідувати загоряння за допомогою морської води. Також ми писали, що наразі у Середземному морі перебувають три ворожі судна.

Одеса обстріли Новини Одеси атака бій морські дрони
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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