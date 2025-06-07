Одесские пограничники сбили три дрона-камикадзе - видео

Военные сбивают дроны. Фото иллюстративное: скриншот

В ночь на 7 июня российские дроны-камикадзе снова атаковали Одесскую область. Однако на этот раз удар встретили бойцы Одесского пограничного отряда. Им удалось метким огнем сбить сразу несколько вражеских "шахедов". Благодаря этому ни один из дронов не достиг цели.

Видео работы по уничтожению дронов показали в Южном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

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Как сообщили пограничники, они уничтожили три вражеских БпЛА. "Шахеды" были сбиты прицельными выстрелами еще в воздухе — они взорвались и рассыпались на обломки. Пограничники отмечают, что благодаря постоянной подготовке и мотивации их специалистам удается эффективно защищать небо над регионом.

Ночная дроновая атака в Одесской области: последствия

Отметим, что ночью в результате атаки повреждено здание храма в Овидиополе. Также подверглись разрушениям другие объекты поселковой инфраструктуры — точное количество и степень повреждений еще устанавливается. Сейчас на месте продолжаются работы по ликвидации последствий атаки. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Напомним, в Одессе произошел пожар в кафе на побережье, из-за отсутствия гидрантов спасателям пришлось ликвидировать возгорание с помощью морской воды. Также мы писали, что сейчас в Средиземном море находятся три вражеских судна.