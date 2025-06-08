Російські кораблі в Чорному, Азовському й Середземному морях: яка ситуація

Бойові кораблі РФ на рейді. Фото ілюстративне: росЗМІ

Станом на ранок, 8 червня, у Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають ворожі судна, які здатні нести ракети "Калібр". Водночас РФ продовжує маніпулювати судноплавством у Керченській протоці, порушуючи міжнародні правила.

Про це у неділю, 8 червня, повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.

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Скільки кораблів на чергуванні. Фото: ВМС ЗСУ

Скільки кораблів на чергуванні

За інформацією військових моряків, в акваторіях Чорного й Азовського морів — повна відсутність російських бойових кораблів. Натомість у Середземному морі зафіксовано три російські військові кораблі. Один із них є носієм крилатих ракет "Калібр" і може здійснити залп до 8 ракет.

Рух Керченською протокою

Окремо зазначається, що за минулу добу через Керченську протоку до Чорного моря пройшло 6 суден, одне з яких попрямувало далі — у бік Босфору. Ще 4 судна зайшли в Азовське море, два з них — з боку тієї ж протоки.

Крім того, РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію SOLAS, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації суден. Це створює небезпеку для цивільного мореплавства та порушує правила безпеки на морі.

Нагадаємо, 63-річного чоловіка поранено внаслідок ворожої атаки на Степогірську громаду. Також ми писали, що російські війська протягом минулої доби здійснили понад 6000 обстрілів українських позицій.