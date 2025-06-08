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Калібри напоготові — де чергують російські ракетоносії

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Дата публікації: 8 червня 2025 10:25
Російські кораблі в Чорному, Азовському й Середземному морях: яка ситуація
Бойові кораблі РФ на рейді. Фото ілюстративне: росЗМІ

Станом на ранок, 8 червня, у Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають ворожі судна, які здатні нести ракети "Калібр". Водночас РФ продовжує маніпулювати судноплавством у Керченській протоці, порушуючи міжнародні правила.

Про це у неділю, 8 червня, повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.

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Скільки кораблів на чергуванні. Фото: ВМС ЗСУ

Скільки кораблів на чергуванні

За інформацією військових моряків, в акваторіях Чорного й Азовського морів — повна відсутність російських бойових кораблів. Натомість у Середземному морі зафіксовано три російські військові кораблі. Один із них є носієм крилатих ракет "Калібр" і може здійснити залп до 8 ракет. 

Рух Керченською протокою

Окремо зазначається, що за минулу добу через Керченську протоку до Чорного моря пройшло 6 суден, одне з яких попрямувало далі — у бік Босфору. Ще 4 судна зайшли в Азовське море, два з них — з боку тієї ж протоки.

Крім того, РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію SOLAS, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації суден. Це створює небезпеку для цивільного мореплавства та порушує правила безпеки на морі.

Нагадаємо, 63-річного чоловіка поранено внаслідок ворожої атаки на Степогірську громаду. Також ми писали, що російські війська протягом минулої доби здійснили понад 6000 обстрілів українських позицій.

Одеса Чорне море Новини Одеси калібри загроза кораблів ракетоносій
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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