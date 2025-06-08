Российские корабли в Черном, Азовском и Средиземном морях: какова ситуация

Боевые корабли РФ на рейде. Фото иллюстративное: росСМИ

По состоянию на утро, 8 июня, в Средиземном море на боевом дежурстве находятся вражеские суда, которые способны нести ракеты "Калибр". В то же время РФ продолжает манипулировать судоходством в Керченском проливе, нарушая международные правила.

Об этом в воскресенье, 8 июня, сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.

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Сколько кораблей на дежурстве. Фото: ВМС ВСУ

Сколько кораблей на дежурстве

По информации военных моряков, в акваториях Черного и Азовского морей — полное отсутствие российских боевых кораблей. Зато в Средиземном море зафиксировано три российских военных корабля. Один из них является носителем крылатых ракет "Калибр" и может осуществить залп до 8 ракет.

Движение по Керченскому проливу

Отдельно отмечается, что за минувшие сутки через Керченский пролив в Черное море прошло 6 судов, одно из которых направилось дальше — в сторону Босфора. Еще 4 судна зашли в Азовское море, два из них — со стороны того же пролива.

Кроме того, РФ продолжает нарушать Международную конвенцию SOLAS, выключая системы автоматической идентификации судов. Это создает опасность для гражданского мореплавания и нарушает правила безопасности на море.

Напомним, 63-летний мужчина ранен в результате вражеской атаки на Степогорскую громаду. Также мы писали, что российские войска за прошедшие сутки совершили более 6000 обстрелов украинских позиций.