Российские корабли в Черном, Азовском и Средиземном морях: какова ситуация

Калибры наготове — где дежурят российские ракетоносители
По состоянию на утро, 8 июня, в Средиземном море на боевом дежурстве находятся вражеские суда, которые способны нести ракеты "Калибр". В то же время РФ продолжает манипулировать судоходством в Керченском проливе, нарушая международные правила.
Об этом в воскресенье, 8 июня, сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.
Сколько кораблей на дежурстве
По информации военных моряков, в акваториях Черного и Азовского морей — полное отсутствие российских боевых кораблей. Зато в Средиземном море зафиксировано три российских военных корабля. Один из них является носителем крылатых ракет "Калибр" и может осуществить залп до 8 ракет.
Движение по Керченскому проливу
Отдельно отмечается, что за минувшие сутки через Керченский пролив в Черное море прошло 6 судов, одно из которых направилось дальше — в сторону Босфора. Еще 4 судна зашли в Азовское море, два из них — со стороны того же пролива.
Кроме того, РФ продолжает нарушать Международную конвенцию SOLAS, выключая системы автоматической идентификации судов. Это создает опасность для гражданского мореплавания и нарушает правила безопасности на море.
Напомним, 63-летний мужчина ранен в результате вражеской атаки на Степогорскую громаду. Также мы писали, что российские войска за прошедшие сутки совершили более 6000 обстрелов украинских позиций.
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