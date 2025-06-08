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Калибры наготове — где дежурят российские ракетоносители

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Дата публикации 8 июня 2025 10:25
Российские корабли в Черном, Азовском и Средиземном морях: какова ситуация
Боевые корабли РФ на рейде. Фото иллюстративное: росСМИ

По состоянию на утро, 8 июня, в Средиземном море на боевом дежурстве находятся вражеские суда, которые способны нести ракеты "Калибр". В то же время РФ продолжает манипулировать судоходством в Керченском проливе, нарушая международные правила.

Об этом в воскресенье, 8 июня, сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.

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Сколько кораблей на дежурстве. Фото: ВМС ВСУ

Сколько кораблей на дежурстве

По информации военных моряков, в акваториях Черного и Азовского морей — полное отсутствие российских боевых кораблей. Зато в Средиземном море зафиксировано три российских военных корабля. Один из них является носителем крылатых ракет "Калибр" и может осуществить залп до 8 ракет.

Движение по Керченскому проливу

Отдельно отмечается, что за минувшие сутки через Керченский пролив в Черное море прошло 6 судов, одно из которых направилось дальше — в сторону Босфора. Еще 4 судна зашли в Азовское море, два из них — со стороны того же пролива.

Кроме того, РФ продолжает нарушать Международную конвенцию SOLAS, выключая системы автоматической идентификации судов. Это создает опасность для гражданского мореплавания и нарушает правила безопасности на море.

Напомним, 63-летний мужчина ранен в результате вражеской атаки на Степогорскую громаду. Также мы писали, что российские войска за прошедшие сутки совершили более 6000 обстрелов украинских позиций.

Одесса Черное море Новости Одессы калибры угроза кораблей ракетоноситель
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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