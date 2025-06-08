Атака 8 июня: дроны и ракеты по Одесской и Николаевской областям

Пуск противокорабельной ракеты П-800 комплекса "Бастион". Фото иллюстративное: росСМИ

В ночь на 8 июня российские захватчики снова массированно атаковали юг Украины. По Одесской области ударили ракетой "Оникс", а по Николаевской области — управляемыми авиаракетами.

Об этом в воскресенье, 8 июня, сообщило Воздушное командование "Юг".

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Сообщение военных. Фото: скриншот

Атака на южные регионы

По информации Воздушных сил ВСУ, было уничтожено 13 ударных дронов, в частности "Shahed", которые враг запустил в направлении южных областей.

Кроме того, россияне нанесли ракетный удар по Одесской области — запущена противокорабельная ракета "Оникс". О попадании не сообщается. На Николаевщину выпущены две управляемые авиационные ракеты типа Х-59.

Сообщение о ракетах из Черного моря. Фото: скриншот

Также 7 июня силы обороны обнаружили и ликвидировали один разведывательный беспилотник и три ударных дрона. Несмотря на постоянные угрозы с воздуха, силы ПВО эффективно отрабатывают и не дают врагу нанести массовые разрушения.

Сколько военные уничтожили дронов за ночь в южных регионах. Фото: Воздушное командование "Юг"

Напомним, за прошедшие сутки оккупанты совершили более 6000 обстрелов украинских позиций, нанесли три ракетных и 92 авиаудара и применили дроны-камикадзе. Мы также писали, что в Черном море пока нет снаряженных ракетоносителей, зато они наблюдаются в Средиземном.