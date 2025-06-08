Ситуація на півдні України — атаки на Одещину та Крим

Російські окупанти в Криму. Фото ілюстративне: росЗМІ

Росіяни посилюють тиск на південні регіони України — тривають удари по Одещині, дронами й балістикою. Активізувалися спроби ворога "промацати" українську оборону в районі Дніпра.

Про це в етері телеканалу "Ми — Україна" розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

Реклама

Читайте також:

Окупанти тиснуть на Південь

За його словами, зараз щодня фіксуються повітряні тривоги, ворожі удари дронами та балістичними ракетами. Братчук пояснив, що росіяни намагаються послабити українські позиції на Півдні.

"Це регіони, які економічно важливі, перш за все — Одещина, Миколаївщина. Тут формується наш оборонний потенціал, працюють порти Великої Одеси. І саме тому ворог не може з цим змиритися — він намагається тиснути, послабити наші позиції", — зазначив Сергій Братчук.

Активність в Криму

Він каже, що окрім атак по містах, є активність і в тимчасово окупованому Криму, але туди вже дістаються українські сили оборони. Ще один "гарячий" напрямок — це територія навколо Дніпра, де окупанти періодично пробують висадку на острови.

"Я це називаю "Островіада". Вони промацують нашу оборону, але, як правило, усе закінчується для них трагічно. Пробують, але не виходить", — каже Братчук.

Водночас він попереджає про можливі інформаційні вкиди з боку ворога. Проте загрози прориву росіян у південні регіони наразі немає.

"Окупанти хизуються понтонними переправами, їздять по Лівому березі, знімають відео, ніби все під контролем. Але реальних можливостей сформувати ударний кулак у них немає. Ми готуємося до будь-яких сценаріїв", — запевнив він.

Нагадаємо, російські загарбники вночі вдарили по Одещині ракетою "Онікс". Також ми писали, що на ранок неділі ситуація у Чорному морі спокійна, ракетоносії заведені у пункти базування.