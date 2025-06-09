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Главная Одесса РФ перебрасывает военную технику из Крыма на Сумщину

РФ перебрасывает военную технику из Крыма на Сумщину

Ua en ru
Дата публикации 9 июня 2025 17:55
РФ перебрасывает военную технику из Крыма на Сумщину - Андрющенко
Военный грузовик военный. Фото иллюстративное: Радио Свобода

Россияне перебрасывают большое количество военной техники и оккупантов из Крыма на Сумское направление. Местные жители заметили более 40 грузовиков с солдатами и САУ.

Об этом сообщает руководитель Центра Изучения оккупации Петр Андрющенко.

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В течение этих выходных россияне перебрасывали большое количество военной техники и личного состава из Крыма через Мариуполь в сторону Новоазовска, и далее в Таганрог. Зафиксировано не менее 10 новеньких САУ и более 40 грузовиков с солдатами и боекомплектом. Замечен также один комплекс ПВО. Сейчас все это вместе с живой силой грузят в вагоны на железной дороге и перебрасывают в Курскую область, чтобы применить во время штурмов Сумщины.

"Более 10 САУ, системы ПВО и колонны на 40+ грузовиков с БК и живой силой. Фиксируем массовую и самую большую переброску военной техники из Крыма/Херсонщины",— пишет Петр Андрющенко.

По данным Петра Андрющенко, это самая большая переброска военной техники россиян за последние полгода.

РФ перебрасывает военную технику из Крыма на Сумщину - фото 1
Пост Петра Андрющенко. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали о том, что Россия строит ангары для самолетов в Крыму. А также о А также о том, почему Черное море превратилось в "серую зону" как для РФ, так и для Украины.

Одесса Крым военная техника Новости Одессы война в Украине
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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