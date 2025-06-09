РФ перекидає військову техніку з Криму на Сумщину - Андрющенко

Військова вантажівка. Фото ілюстративне: Радіо Свобода

Росіяни перекидають велику кількість військової техніки та окупантів з Криму на Сумський напрямок. Місцеві мешканці помітили понад 40 вантажівок із солдатами та САУ.

Про це повідомляє керівник Центру Вивчення окупації Петро Андрющенко.

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Протягом цих вихідних росіяни перекидали велику кількість військової техніки та особового складу з Криму через Маріуполь в бік Новоазовська, і далі в Таганрог. Зафіксовано щонайменше 10 новеньких САУ та понад 40 вантажівок з солдатами та боєкомплектом. Помічено також один комплекс ППО. Наразі усе це разом із живою силою вантажать на залізницю та перекидають в Курську область, аби застосувати під час штурмів Сумщини.

"Понад 10 САУ, системи ППО та колони на 40+ вантажівок з БК та живою силою. Фіксуємо масове та найбільше перекидання військової техніки з Криму/Херсонщини",— пише Петро Андрющенко.

За даними Петра Андрющенко, це найбільше перекидання військової техніки росіян за останні півроку.

Пост Петра Андрющенко. Фото: скриншот

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