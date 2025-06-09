РФ перекидає військову техніку з Криму на Сумщину - Андрющенко

РФ перекидає військову техніку з Криму на Сумщину
Росіяни перекидають велику кількість військової техніки та окупантів з Криму на Сумський напрямок. Місцеві мешканці помітили понад 40 вантажівок із солдатами та САУ.
Про це повідомляє керівник Центру Вивчення окупації Петро Андрющенко.
Куди прямує техніка
Протягом цих вихідних росіяни перекидали велику кількість військової техніки та особового складу з Криму через Маріуполь в бік Новоазовська, і далі в Таганрог. Зафіксовано щонайменше 10 новеньких САУ та понад 40 вантажівок з солдатами та боєкомплектом. Помічено також один комплекс ППО. Наразі усе це разом із живою силою вантажать на залізницю та перекидають в Курську область, аби застосувати під час штурмів Сумщини.
"Понад 10 САУ, системи ППО та колони на 40+ вантажівок з БК та живою силою. Фіксуємо масове та найбільше перекидання військової техніки з Криму/Херсонщини",— пише Петро Андрющенко.
За даними Петра Андрющенко, це найбільше перекидання військової техніки росіян за останні півроку.
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