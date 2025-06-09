Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Війна Новини Економіка Спорт
ІндустріїПогодаВійськоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітТЦК та СПВійськовийВійна 2024СпортГрошіНаукаСвітлоРезервСьогодніКіноЄвробачення1ШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяВійськова економікаWowЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаТехнологіїСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмПромоРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяХронікикухняЄвробаченняАвтоЕксклюзивТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепти
Мода
Психологія
Дім
Кіно
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технології
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса РФ перекидає військову техніку з Криму на Сумщину

РФ перекидає військову техніку з Криму на Сумщину

Ua en ru
Дата публікації: 9 червня 2025 17:55
РФ перекидає військову техніку з Криму на Сумщину - Андрющенко
Військова вантажівка. Фото ілюстративне: Радіо Свобода

Росіяни перекидають велику кількість військової техніки та окупантів з Криму на Сумський напрямок. Місцеві мешканці помітили понад 40 вантажівок із солдатами та САУ.

Про це повідомляє керівник Центру Вивчення окупації Петро Андрющенко.

Реклама
Читайте також:

Куди прямує техніка

Протягом цих вихідних росіяни перекидали велику кількість військової техніки та особового складу з Криму через Маріуполь в бік Новоазовська, і далі в Таганрог. Зафіксовано щонайменше 10 новеньких САУ та понад 40 вантажівок з солдатами та боєкомплектом. Помічено також один комплекс ППО. Наразі усе це разом із живою силою вантажать на залізницю та перекидають в Курську область, аби застосувати під час штурмів Сумщини.

"Понад 10 САУ, системи ППО та колони на 40+ вантажівок з БК та живою силою.  Фіксуємо масове та найбільше перекидання військової техніки з Криму/Херсонщини",— пише Петро Андрющенко.

За даними Петра Андрющенко, це найбільше перекидання військової техніки росіян за останні півроку. 

РФ перекидає військову техніку з Криму на Сумщину - фото 1
Пост Петра Андрющенко. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що Росія будує ангари для літаків у Криму. А також про А також про те, чому Чорне море перетворилося на "сіру зону" як для РФ, так і для України.

Одеса Крим військова техніка Новини Одеси війна в Україні
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації