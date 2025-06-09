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ВСУ могут снова атаковать Крымский мост — когда именно

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Дата публикации 9 июня 2025 12:34
Крымский мост ВСУ могут снова атаковать уже в этом году - спикер ВМС Украины Плетенчук
Крымский мост. Фото иллюстративное: Армия.Информ

Крымский мост — законная цель хотя бы потому, что часть  сооружения находится в территориальных водах Украины. В связи с этим атаки на путепровод еще будут повторяться.

В эфире Ранок.LIVE рассказал спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук.

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Законная цель

Дмитрий Плетенчук напомнил, что строительство Крымского моста было незаконным, и добавил, что часть этого сооружения стоит в территориальных водах Украины. Поэтому ВСУ будут продолжать осуществлять атаки, пока объект не будет уничтожен. Следующего удара можно даже ждать до конца этого года.

"Мы делали, делаем и будем делать в дальнейшем. И президент неоднократно отмечал, и командующий Военно-морских сил вице-адмирал Алексей Неижпапа об этом говорил. Это абсолютно законная цель. Такие кейсы должны повторяться — надеюсь, еще в этом году",— сказал Дмитрий Плетенчук.

Дмитрий Плетенчук также добавил, что после трех атак для сооружения могут быть опасными даже стихийные бедствия. Однако Украине все равно надо рассчитывать на собственные силы и средства поражения для уничтожения Крымского моста.

Напомним, недавно мы писали о том, почему Черное море превратилось в "серую зону". А также о деталях спецоперации по подрыву Крымского моста.

Одесса Новости Одессы Крымский мост война в Украине Дмитрий Плетенчук
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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