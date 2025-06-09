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Головна Одеса ЗСУ можуть знову атакувати Кримський міст — коли саме

ЗСУ можуть знову атакувати Кримський міст — коли саме

Ua en ru
Дата публікації: 9 червня 2025 12:34
Кримський міст ЗСУ можуть знову атакувати вже цього року - речник ВМС України Плетенчук
Кримський міст. Фото ілюстративне: Армія.Інформ

Кримський міст — законна ціль хоча б тому, що частина цієї споруди знаходиться у територіальних водах України. У зв'язку з цим атаки на шляхопровід будуть повторюватися.

В ефірі Ранок.LIVE розповів речник ВМС України Дмитро Плетенчук.

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Законна ціль

Дмитро Плетенчук нагадав, що будівництво Кримського мосту було незаконним, та додав, що частина цієї споруди стоїть в територіальних водах України. Тому ЗСУ продовжуватимуть здійснювати атаки, доки об'єкт не буде знищено. Наступного удару можна навіть чекати до кінця цього року.

 "Ми робили, робимо і будемо робити надалі. І президент неодноразово зауважував, і командувач Військово-морських сил віцеадмірал Олексій Неїжпапа про це казав. Це абсолютно законна ціль. Такі кейси мають повторюватися — сподіваюся, ще цього року", — сказав Дмитро Плетенчук.

Дмитро Плетенчук також додав, що після трьох атак для споруди можуть бути небезпечними навіть стихійні лиха. Однак Україні все одно треба розраховувати на власні сили та засоби ураження для знищення Кримського мосту.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, чому Чорне море перетворилося на "сіру зону". А також про деталі спецоперації з підриву Кримського мосту.

Одеса Новини Одеси Кримський міст війна в Україні Дмитро Плетенчук
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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