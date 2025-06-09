Россия строит укрытия для военных самолетов в Крыму, опасаясь атак ВСУ

Аэродром "Саки" в Крыму. Фото: Киев24

Россия начала строить укрытия для самолетов на всех аэродромах в Крыму. Это свидетельствует о том, что РФ все больше опасается сокрушительных атак на военные объекты со стороны ВСУ.

Об этом сообщают журналисты издания "Крымский ветер".

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Строительство ангаров

Следы работ по строительству укрытий в Крыму можно увидеть на спутниковых снимках на аэродромах "Кировское", в Севастополе, Гвардейском и Новофедоровке ("Саки"). В "Бельбеке", кстати, бетонные ангары устанавливают еще с 2024 года. Аналогичные сооружения сегодня возводятся и на на территории России.

"Россия начала строить укрытия для самолетов на всех аэродромах в Крыму. А что случилось?" — говорится в сообщении мониторинговой группы "Крымского ветра".

Строительство ангара. Фото: "Крымский ветер"

Места строительства укрытий. Фото: "Крымский ветер"

Напомним, недавно мы писали о том, когда ВСУ снова атакуют Крымский мост. А также о том, почему Черное море превратилось в "серую зону" как для РФ, так и для Украины.