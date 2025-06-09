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РФ прячет самолеты в Крыму в укрытиях — опасаются уничтожения

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Дата публикации 9 июня 2025 14:22
Россия строит укрытия для военных самолетов в Крыму, опасаясь атак ВСУ
Аэродром "Саки" в Крыму. Фото: Киев24

Россия начала строить укрытия для самолетов на всех аэродромах в Крыму. Это свидетельствует о том, что РФ все больше опасается сокрушительных атак на военные объекты со стороны ВСУ.

Об этом сообщают журналисты издания "Крымский ветер".

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Строительство ангаров

Следы работ по строительству укрытий в Крыму можно увидеть на спутниковых снимках на аэродромах "Кировское", в Севастополе, Гвардейском и Новофедоровке ("Саки"). В "Бельбеке", кстати, бетонные ангары устанавливают еще с 2024 года. Аналогичные сооружения сегодня возводятся и на на территории России.

"Россия начала строить укрытия для самолетов на всех аэродромах в Крыму. А что случилось?" — говорится в сообщении мониторинговой группы "Крымского ветра".

Под прицелом ВСУ — РФ прячет самолеты в Крыму в укрытиях - фото 1
Строительство ангара. Фото: "Крымский ветер"
Под прицелом ВСУ — РФ прячет самолеты в Крыму в укрытиях - фото 2
Места строительства укрытий. Фото: "Крымский ветер"

Напомним, недавно мы писали о том, когда ВСУ снова атакуют Крымский мост. А также о том, почему Черное море превратилось в "серую зону" как для РФ, так и для Украины.

Одесса Крым Новости Одессы война в Украине аэродром
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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