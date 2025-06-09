Росія будує укриття для військових літаків у Криму, побоюючись атак ЗСУ

РФ ховає літаки у Криму в укриттях — побоюються знищення
Росія почала будувати укриття для літаків на всіх аеродромах у Криму. Це свідчить про те, що РФ все більше побоюється нищівних атак на військові об'єкти з боку ЗСУ.
Про це повідомляють журналісти видання "Кримський вітер".
Будівництво ангарів
Сліди робіт із будівництва укриттів в Криму можна побачити на супутникових знімках на аеродромах "Кіровське", у Севастополі, Гвардійському та Новофедорівці ("Саки"). У "Бельбеку", до речі, бетонні ангари встановлюють ще з 2024 року. Аналогічні споруди сьогодні зводяться і на на території Росії.
"Росія почала будувати укриття для літаків на всіх аеродромах у Криму. А що сталося?" — йдеться у повідомленні моніторингової групи "Кримського вітру".
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, коли ЗСУ знову атакують Кримський міст. А також про те, чому Чорне море перетворилося на "сіру зону" як для РФ, так і для України.
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