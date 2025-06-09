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Головна Одеса РФ ховає літаки у Криму в укриттях — побоюються знищення

РФ ховає літаки у Криму в укриттях — побоюються знищення

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Дата публікації: 9 червня 2025 14:22
Росія будує укриття для військових літаків у Криму, побоюючись атак ЗСУ
Аеродром "Саки" в Криму. Фото: Київ24

Росія почала будувати укриття для літаків на всіх аеродромах у Криму. Це свідчить про те, що РФ все більше побоюється нищівних атак на військові об'єкти з боку ЗСУ.

Про це повідомляють журналісти видання "Кримський вітер".

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Будівництво ангарів

Сліди робіт із будівництва укриттів в Криму можна побачити на супутникових знімках на аеродромах "Кіровське", у Севастополі, Гвардійському та Новофедорівці ("Саки"). У "Бельбеку", до речі, бетонні ангари встановлюють ще з 2024 року. Аналогічні споруди сьогодні зводяться і на на території Росії.

"Росія почала будувати укриття для літаків на всіх аеродромах у Криму. А що сталося?" — йдеться у повідомленні моніторингової групи "Кримського вітру".

Під поцілом ЗСУ — РФ ховає літаки в Криму в укриттях - фото 1
Будівництво ангара. Фото: "Кримський вітер"
Під поцілом ЗСУ — РФ ховає літаки в Криму в укриттях - фото 2
Місця будівництва укриттів. Фото: "Кримський вітер"

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, коли ЗСУ знову атакують Кримський міст. А також про те, чому Чорне море перетворилося на "сіру зону" як для РФ, так і для України.

Одеса Крим Новини Одеси війна в Україні аеродром
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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