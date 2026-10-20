Стела на въезде в Крым. Иллюстративное фото: скриншот из Google Maps

Оккупированный Крым всё сильнее ощущает последствия войны. На фоне усиления российского военного присутствия и репрессий жители сталкиваются с проблемами снабжения топливом и продуктами. Логистика на полуостров изменилась, а ресурсы, которые туда доставляют, в основном используются для нужд российской армии.

Об этом рассказал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на международной конференции Crimea Global. Understanding Ukraine through the South в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

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Ситуация в Крыму

Оккупированный Крым превратился в прифронтовую территорию, где к репрессиям и преследованиям добавились проблемы с поставками ресурсов. Россия продолжает перебрасывать на полуостров военных, укреплять военные объекты и запускать оттуда ракеты и дроны по материковой Украине. По словам Чубарова, из-за войны и изменения логистики жители Крыма сталкиваются с трудностями, которых раньше не было в таких масштабах.

"Оккупированная территория, которая стала уже прифронтовой, и поэтому к тем репрессиям и преследованиям, которые не прекращались, а лишь усиливалась эти 12 лет оккупации, добавляются другие испытания для людей", — отметил он.

Проблемы с топливом

Одной из причин ухудшения ситуации стало изменение маршрутов поставок. Чубаров пояснил, что сухопутный путь, который россияне называют "Новой Россией", частично находится под контролем украинских сил и Сил беспилотных систем. Из-за этого поставки бензина на полуостров затруднились. Он подчеркнул, что украинские военные пытаются изолировать Крым, ведь ресурсы, которые Россия доставляет туда, в первую очередь направляются на нужды оккупационной армии.

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"И это хорошо, что наши Вооруженные силы пытаются изолировать Крым, потому что все ресурсы, поставляемые в Крым, идут на укрепление российской армии, до людей они не доходят", — сказал председатель Меджлиса.

Как выживают местные жители

Несмотря на трудности с поставками, российские оккупационные власти пытаются завозить на полуостров необходимые ресурсы, чтобы удерживать ситуацию под контролем. В то же время жителям приходится самостоятельно искать способы обеспечить свои базовые потребности. Чубаров отметил, что проблемы касаются не только топлива, но и продуктов. По его словам, люди пытаются приспособиться к обстоятельствам, однако ожидать улучшения ситуации во время интенсивной войны не стоит.

"Люди там в определенной степени выживают, они пытаются находить в этих ситуациях свои способы обеспечения. И понятно, что улучшаться ситуация в условиях такой жесткой войны там не будет", — подытожил он.

Как сообщали Новини.LIVE, Дональд Трамп назвал Крым самой ценной частью Украины и подчеркнул его географическое расположение у Черного моря. Также американский президент упомянул собственный опыт в сфере недвижимости, объясняя, почему считает крымскую землю особенно ценной.

Кроме того, Новини.LIVE писали, что российская армия всё больше зависит от перегруженных маршрутов снабжения в Крым и на юг Украины. Поврежденные мосты, паромы и транспорт вынуждают оккупантов искать объездные пути. Это не перекрывает сухопутную связь полностью, но уже создает дефицит и проблемы для войск на Запорожском и Херсонском направлениях.