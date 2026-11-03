Уничтожена ПВО РФ. Фото иллюстративное: exilenova plus

На юге Украины продолжаются действия Сил обороны, направленные, в частности, на ослабление российской логистики. Несмотря на сложную ситуацию на отдельных направлениях, украинские военные продолжают наносить удары по технике и другим ресурсам оккупантов. В то же время в оккупированном Крыму наблюдаются проблемы со стабильным электроснабжением.

Об этом в эфире Голос Крыма рассказал пресс-секретарь Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, передает Новини.LIVE.

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Удары по российской логистике

Силы обороны Украины продолжают работать над уничтожением военных ресурсов российской армии на юге. В частности, речь идет о поражении техники, обеспечивающей нужды оккупационных войск. При этом оценивать эффективность этой работы только по ситуации на отдельных участках фронта неправильно.

Пресс-секретарь Украинской добровольческой армии Сергей Братчук обратил внимание на количество уничтоженной автомобильной техники, о которой сообщает Генеральный штаб ВСУ. Часть этих потерь приходится на участок трассы Симферополь.

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"Посмотрите сводку Генерального штаба, сколько сотен уничтоженной автомобильной техники. Мы видим это именно на трассе к Симферополю", — отметил он.

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По словам пресс-секретаря, украинские военные действуют не только в районе Чонгара, но и в других районах временно оккупированного Крыма. Основная цель — нарушать логистику россиян и сокращать ресурсы, которые они могут использовать для ведения боевых действий.

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Проблемы с электричеством в Крыму

Братчук обратил внимание на ситуацию с электроснабжением на временно оккупированном полуострове. По его словам, там нет стабильного обеспечения электроэнергией, а оккупационные власти не могут решить эту проблему. Пресс-секретарь также упомянул о попытках российской администрации Севастополя объяснить причины перебоев со светом. В частности, он заявил, что Крым не получает достаточно электроэнергии из Краснодарского края.

"Давайте спросим у тех крымчан, насколько им комфортно жить без этой всем известной стабильной электроэнергии. Огромная проблема", — подчеркнул Братчук.

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Он добавил, что проблемы на полуострове также связаны с общей ситуацией на фронте. Украинские военные продолжают оказывать давление на возможности российской армии, в частности на её снабжение.

Россия усиливает давление на юге

В то же время оперативная обстановка на южном направлении остается напряженной. По словам Братчука, российские войска продолжают пытаться продвигаться, в частности на островах Днепра. Боевые действия продолжаются и на левобережье Херсонской области. Пресс-секретарь добавил, что Олешки, по его оценке, остаются одним из приоритетных направлений для российских войск.

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"Враг постоянно пытается проникнуть на острова. И то, что происходит в районе Олешек, — это один из приоритетов России", — подытожил он.

Влияние на ПВО

Отметим, что нехватка электроэнергии создает трудности не только для гражданского населения оккупированного Крыма, но и для российских военных. Оккупанты пытаются направлять доступное электричество на обеспечение важных военных объектов. Особенно много энергии требуют системы противовоздушной обороны, которые используются для отражения украинских атак.

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Ограничения электроснабжения могут ослабить возможности россиян защищать военные объекты на полуострове. По оценке пресс-секретаря Украинской добровольческой армии Сергея Братчука, это влияет на работу российской противовоздушной обороны и затрудняет обеспечение оккупационных подразделений, расположенных в Крыму.

Как сообщали Новини.LIVE, Дональд Трамп назвал Крым самой ценной частью Украины и подчеркнул его географическое положение у Черного моря. Также американский президент упомянул собственный опыт в сфере недвижимости, объясняя, почему считает крымскую землю особенно ценной.

Кроме того, Новини.LIVE писали, что российская армия всё больше зависит от перегруженных маршрутов снабжения в Крым и на юг Украины. Поврежденные мосты, паромы и транспорт вынуждают оккупантов искать объездные пути. Это не перекрывает сухопутную связь полностью, но уже создает дефицит и проблемы для войск на Запорожском и Херсонском направлениях.