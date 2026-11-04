Кримський міст. Фото ілюстративне: росЗМІ

На тимчасово окупованому півострові Росія намагається захистити важливі військові та логістичні об'єкти, зокрема Кримський міст. Водночас там виникають проблеми з електропостачанням, які впливають роботу російської армії. Сили оборони продовжують завдавати ударів по військовій інфраструктурі окупантів.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

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Захист ворожих об'єктів

Російські окупанти продовжують працювати над убезпеченням незаконно збудованого Кримського мосту. Водночас їхня увага зосереджена не лише на цьому об'єкті. Крим залишається важливим логістичним центром для російської армії. На півострові розташовані військові об'єкти та ремонтні бази, які забезпечують потреби окупаційних військ.

Однак зараз росіяни стикаються з проблемами, які можуть ускладнювати роботу їхньої військової інфраструктури. Йдеться про перебої з електропостачанням. За словами Сергія Братчука, в окремих районах півострова виникають труднощі з роботою електротранспорту, а місцева окупаційна влада не може запровадити стабілізаційні графіки відключень.

"Одним словом можна дати характеристику тому, що є станом на сьогодні, — блекаут. На сьогодні в Криму деякі локації мають проблеми зі світлом, зокрема виникають труднощі з роботою електротранспорту. Встановити так звані стабілізаційні графіки місцева влада не може", — зазначив Братчук.

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Він також звернув увагу на можливі руйнування об'єктів генерації, зокрема тих, що розташовані за межами тимчасово окупованого півострова. Нестача електроенергії впливає не лише на цивільне населення, а й на боєздатність російських військ. Зокрема, значних ресурсів потребують системи протиповітряної оборони, тому самих генераторів для їхньої повноцінної роботи може бути недостатньо.

Удари по військовим цілям

Сили оборони України продовжують уражати військові об'єкти росіян у Криму. Зокрема, під ударами опиняються системи протиповітряної оборони. Водночас останнім часом у публічному просторі стало менше повідомлень про такі операції.

Братчук пояснив, що це не означає припинення або зниження активності українських військових. Інформацію про результати ударів можуть не розголошувати з міркувань безпеки, щоб російські окупанти не отримували зайвих відомостей про дії Сил оборони.

"Ми поки не можемо сказати, що там на 100% знищена система протиповітряної оборони. Але на сьогодні ми знаємо, що Сили оборони менше повідомляють про ураження тих чи інших локацій. Це пов'язано з безпекою та необхідністю мінімізувати витік інформації для російських окупантів. Такі ураження відбуваються", — наголосив речник Української добровольчої армії.

Він також звернув увагу на активність українських військових у районі сухопутного коридору, який використовують росіяни. За його словами, робота на цьому напрямку залишається доволі активною, зокрема й на тимчасово окупованій частині Запорізької області.

Міграція в Криму

Окремою проблемою для окупованого півострова залишається демографічна ситуація. Росія роками використовує переселення власних громадян на захоплені українські території як один зі способів змінити їхній склад населення. Після початку повномасштабного вторгнення громадяни РФ також переїжджали до Криму та інших тимчасово окупованих територій. Водночас підтверджених даних про нову хвилю такого переселення наразі немає.

"На жаль, це російська стратегія щодо тимчасово окупованих територій. Ми знаємо, що дуже багато громадян Російської Федерації з'являлися на тимчасово окупованих територіях, зокрема й у Криму, після початку повномасштабного вторгнення", — пояснив Братчук.

На його думку, Росія й надалі використовуватиме переселення власних громадян як один із методів закріплення контролю над окупованими територіями.

Як повідомляли Новини.LIVE, російська армія дедалі більше залежить від перевантажених маршрутів постачання до Криму та півдня України. Пошкоджені мости, пороми й транспорт змушують окупантів шукати обхідні шляхи. Це не перекриває сухопутний зв’язок повністю, але вже створює дефіцит і проблеми для військ на Запорізькому та Херсонському напрямках.

Також Новини.LIVE писали, що Дональд Трамп назвав Крим найціннішою частиною України та наголосив на його географічному розташуванні біля Чорного моря. Також американський президент згадав власний досвід у сфері нерухомості, пояснюючи, чому вважає кримську землю особливо цінною.