Крымский мост. Фото иллюстративное: российские СМИ

На временно оккупированном полуострове Россия пытается защитить важные военные и логистические объекты, в частности Крымский мост. В то же время там возникают проблемы с электроснабжением, которые сказываются на работе российской армии. Силы обороны продолжают наносить удары по военной инфраструктуре оккупантов.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал пресс-секретарь Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

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Защита вражеских объектов

Российские оккупанты продолжают работать над обеспечением безопасности незаконно построенного Крымского моста. В то же время их внимание сосредоточено не только на этом объекте. Крым остается важным логистическим центром для российской армии. На полуострове расположены военные объекты и ремонтные базы, которые обеспечивают потребности оккупационных войск.

Однако сейчас россияне сталкиваются с проблемами, которые могут затруднять работу их военной инфраструктуры. Речь идет о перебоях с электроснабжением. По словам Сергея Братчука, в отдельных районах полуострова возникают трудности с работой электротранспорта, а местные оккупационные власти не могут ввести стабилизационные графики отключений.

"Одним словом можно охарактеризовать то, что наблюдается на сегодняшний день, — блэкаут. На данный момент в Крыму в некоторых местах возникают проблемы со светом, в частности — с работой электротранспорта. Установить так называемые стабилизационные графики местные власти не могут", — отметил Братчук.

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Он также обратил внимание на возможные разрушения объектов генерации, в частности тех, что расположены за пределами временно оккупированного полуострова. Нехватка электроэнергии сказывается не только на гражданском населении, но и на боеспособности российских войск. В частности, значительных ресурсов требуют системы противовоздушной обороны, поэтому одних генераторов для их полноценной работы может оказаться недостаточно.

Удары по военным целям

Силы обороны Украины продолжают наносить удары по военным объектам россиян в Крыму. В частности, под ударами оказываются системы противовоздушной обороны. В то же время в последнее время в публичном пространстве стало меньше сообщений о таких операциях.

Братчук пояснил, что это не означает прекращения или снижения активности украинских военных. Информацию о результатах ударов могут не разглашать из соображений безопасности, чтобы российские оккупанты не получали лишних сведений о действиях Сил обороны.

"Мы пока не можем сказать, что там на 100% уничтожена система противовоздушной обороны. Но на сегодняшний день мы знаем, что Силы обороны реже сообщают о поражении тех или иных объектов. Это связано с безопасностью и необходимостью минимизировать утечку информации для российских оккупантов. Такие поражения имеют место", — подчеркнул представитель Украинской добровольческой армии.

Он также обратил внимание на активность украинских военных в районе сухопутного коридора, который используют россияне. По его словам, работа на этом направлении остается довольно активной, в том числе и на временно оккупированной части Запорожской области.

Миграция в Крыму

Отдельной проблемой для оккупированного полуострова остается демографическая ситуация. Россия годами использует переселение своих граждан на захваченные украинские территории как один из способов изменить их состав населения. После начала полномасштабного вторжения граждане РФ также переезжали в Крым и на другие временно оккупированные территории. В то же время подтвержденных данных о новой волне такого переселения пока нет.

"К сожалению, это российская стратегия в отношении временно оккупированных территорий. Мы знаем, что очень много граждан Российской Федерации появлялись на временно оккупированных территориях, в том числе и в Крыму, после начала полномасштабного вторжения", — пояснил Братчук.

По его мнению, Россия и в дальнейшем будет использовать переселение собственных граждан как один из методов закрепления контроля над оккупированными территориями.

Как сообщали Новини.LIVE, российская армия всё больше зависит от перегруженных маршрутов снабжения в Крым и на юг Украины. Поврежденные мосты, паромы и транспорт вынуждают оккупантов искать объездные пути. Это не перекрывает сухопутную связь полностью, но уже создает дефицит и проблемы для войск на Запорожском и Херсонском направлениях.

Также Новини.LIVE писали, что Дональд Трамп назвал Крым самой ценной частью Украины и подчеркнул его географическое расположение у Черного моря. Кроме того, американский президент упомянул свой собственный опыт в сфере недвижимости, объясняя, почему считает крымскую землю особенно ценной.