Мораторій на російськомовний контент розглядають в Одесі

Учасники акції в Одесі. Фото: Новини.LIVE

В Одесі під стінами міської ради 9 вересня проходить акція на підтримку українізації міського простору. Учасники пікету закликають депутатів підтримати мораторій на російськомовний культурний продукт і перейменування провулку Ніни Онілової. Обидва питання винесли на розгляд сесії, що розпочалася о 10:00.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE з місця події.

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Акція під мерією

Уранці 9 вересня біля будівлі Одеської міської ради зібралися учасники акції. Вони виступають за заборону російськомовного культурного продукту в міському публічному просторі.

Учасники готувалися до мітингу. Фото: Новини.LIVE

Активісти закликають депутатів підтримати відповідний проєкт мораторію під час сесії міськради. Крім того, на засіданні мають розглянути питання перейменування провулку Ніни Онілової на честь загиблого захисника України Юрія Слєпчєнка.

Люди біля міської ради. Фото: Новини.LIVE

Під час пікету учасники скандують: "Вулиці героям України", "Все російське несе смерть", "Одесі потрібен мораторій" та "Мова — це кордон".

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Хлопці тримають картонки. Фото: Новини.LIVE

"Очищення" міського простору

Голова громадської організації "Робимо вам нерви" Микола Тарасенко пояснив, що акція об'єднала два питання, які зараз розглядає міська рада: топонімічну політику та обмеження російськомовного культурного продукту в публічному просторі. За його словами, активісти підтримують рішення, які мають очистити міський простір від російського впливу.

"Ми виходимо за те, аби очистити наш простір від російського. Ми підтримуємо будь-яке рішення щодо усунення російського", — сказав Микола Тарасенко.

Микола Тарасенко про вимоги. Фото: Новини.LIVE

Він додав, що якщо депутати не підтримають ці питання, активісти продовжать працювати над ними та шукати нові способи привернути увагу до проблеми.

Дівчата з картонками в руках. Фото: Новини.LIVE

Вплив на депутатів

До акції також долучилася одеситка та активістка Валерія Редіна. За її словами, питання мораторію міська рада розглядає вже не вперше, тому учасники акції хочуть вплинути на депутатів і домогтися ухвалення рішення.

Дівчина тримає картонку. Фото: Новини.LIVE

Активістка вважає, що в умовах війни російськомовному культурному продукту не місце в публічному просторі Одеси.

"Сьогоднішнє засідання — це вже третє засідання по мораторію. І треба підштовхнути наших депутатів, щоб вони все ж таки прийняли правильне рішення", — зазначила Валерія Редіна.

Валерія про вплив на голосування. Фото: Новини.LIVE

Вона додала, що учасники акції готові й надалі виходити на пікети, якщо рішення знову не ухвалять.

Учасники акції перед міськрадо. Фото: Новини.LIVE

Перейменування вулиць

На мітингу також вимагали перейменувати вулиці. Учасник акції Максим наголосив, що під час повномасштабної війни міський простір має нагадувати про українських героїв, які загинули, захищаючи країну.

"Важливо, щоб наші вулиці і все в нашому місті говорило про те, що ми цінуємо наших героїв, пам'ятаємо їхній героїзм, пам'ятаємо всіх, хто загинув і втратив здоров'я за те, щоб ми тут були українцями і жили на своїй землі", — сказав він.

Максим про перейменування вулиць. Фото: Новини.LIVE

За його словами, перейменування провулку Ніни Онілової особливо важливе, оскільки нинішня назва пов'язана із радянською льотчицею. Максим вважає недоречним зберігати таку назву в Одесі, коли Росія веде проти України повномасштабну війну.

"У момент, коли Росія знову на нас нападає, знову нас знищує, називати вулиці іменами російських окупантів — це якийсь сюр. Цього не має бути", — зазначив Максим.

Дівчата сидять під міськрадою. Фото: Новини.LIVE

Він додав, що питання перейменування вже виносили на розгляд міськради. За словами Максима, під час попередньої сесії депутати не розглянули його, тому активісти закликають повернутися до цього зараз.

Що відомо про проєкт мораторію

Ініціаторкою проєкту стала депутатка міської ради Ольга Квасніцька. Документ пропонує заборонити публічне використання російськомовних музики, фільмів, театральних вистав і літератури.

Обмеження можуть застосувати на вулицях, площах, у парках, скверах, закладах культури та освіти, комунальних установах і громадському транспорті. Заборони для приватного бізнесу не передбачаються, але кафе, магазинам і розважальним закладам теж рекомендують відмовитися від контенту російською мовою.

Журналісти Новини.LIVE вирішили дізнатися в одеситів, як вони ставляться до заборони російськомовного контенту в публічних місцях? Частіше мешканці підтримували ініціативу. Для них важливим є поступовий перехід Одеси на українську мову в повсякденному житті. На їх думку, відмова від російськомовного контенту може зменшити культурний вплив Росії та водночас дати більше місця українській музиці, фільмам і виставам.

Також Новини.LIVE писали, що 29 серпня, в Одесі у День пам'яті загиблих Захисників і Захисниць України оновили Алею Героїв у парку Шевченка. Тут відкрили стенди з іменами ще 48 полеглих військових, а також встановили шість пам'ятних табличок на лавках. Загалом на Алеї Героїв уже представлені 675 захисників.