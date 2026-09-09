В Одессе рассматривают вопрос о введении моратория на русскоязычный контент

Одесситы проводят митинг у мэрии: требуют ввести мораторий на русский
В Одессе у здания городского совета 9 сентября проходит акция в поддержку украинизации городского пространства. Участники пикета призывают депутатов поддержать мораторий на русскоязычные культурные продукты и переименование переулка Нины Ониловой. Оба вопроса вынесены на рассмотрение сессии, которая началась в 10:00.
Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE с места событий.
Акция у мэрии
Утром 9 сентября у здания Одесского городского совета собрались участники акции. Они выступают за запрет русскоязычного культурного продукта в городском публичном пространстве.
Активисты призывают депутатов поддержать соответствующий проект моратория во время сессии горсовета. Кроме того, на заседании должны рассмотреть вопрос о переименовании переулка Нины Ониловой в честь погибшего защитника Украины Юрия Слепченко.
Во время пикета участники скандируют: "Улицы — героям Украины", "Всё русское несет смерть", "Одессе нужен мораторий" и "Язык — это граница".
"Очищение" городского пространства
Председатель общественной организации "Дразним вас" Николай Тарасенко пояснил, что акция объединила два вопроса, которые сейчас рассматривает городской совет: топонимическую политику и ограничение русскоязычного культурного продукта в публичном пространстве. По его словам, активисты поддерживают решения, призванные очистить городское пространство от российского влияния.
"Мы выступаем за то, чтобы очистить наше пространство от всего российского. Мы поддерживаем любое решение по устранению российского", — сказал Николай Тарасенко.
Он добавил, что если депутаты не поддержат эти вопросы, активисты продолжат работать над ними и искать новые способы привлечь внимание к проблеме.
Влияние на депутатов
К акции также присоединилась одесситка и активистка Валерия Редина. По ее словам, вопрос о моратории городской совет рассматривает уже не в первый раз, поэтому участники акции хотят оказать влияние на депутатов и добиться принятия решения.
Активистка считает, что в условиях войны русскоязычному культурному продукту не место в публичном пространстве Одессы.
"Сегодняшнее заседание — это уже третье заседание по мораторию. И нужно подтолкнуть наших депутатов, чтобы они все-таки приняли правильное решение", — отметила Валерия Редина.
Она добавила, что участники акции готовы и в дальнейшем выходить на пикеты, если решение снова не примут.
Переименование улиц
На митинге также требовали переименовать улицы. Участник акции Максим подчеркнул, что во время полномасштабной войны городское пространство должно напоминать об украинских героях, погибших, защищая страну.
"Важно, чтобы наши улицы и всё в нашем городе говорило о том, что мы ценим наших героев, помним их героизм, помним всех, кто погиб и лишился здоровья ради того, чтобы мы здесь были украинцами и жили на своей земле", — сказал он.
По его словам, переименование переулка Нины Ониловой особенно важно, поскольку нынешнее название связано с советской летчицей. Максим считает неуместным сохранять такое название в Одессе, когда Россия ведет против Украины полномасштабную войну.
"В момент, когда Россия снова нападает на нас, снова уничтожает нас, называть улицы именами российских оккупантов — это какой-то сюр. Такого не должно быть", — отметил Максим.
Он добавил, что вопрос о переименовании уже выносился на рассмотрение горсовета. По словам Максима, во время предыдущей сессии депутаты не рассмотрели его, поэтому активисты призывают вернуться к этому вопросу сейчас.
Что известно о проекте моратория
Инициатором проекта стала депутат городского совета Ольга Квасницкая. Документ предлагает запретить публичное использование русскоязычной музыки, фильмов, театральных спектаклей и литературы.
Ограничения могут применяться на улицах, площадях, в парках, скверах, учреждениях культуры и образования, коммунальных учреждениях и общественном транспорте. Запреты для частного бизнеса не предусматриваются, но кафе, магазинам и развлекательным заведениям также рекомендуют отказаться от контента на русском языке.
Журналисты Новини.LIVE решили узнать у одесситов, как они относятся к запрету русскоязычного контента в общественных местах. В большинстве своем жители поддержали эту инициативу. Для них важен постепенный переход Одессы на украинский язык в повседневной жизни. По их мнению, отказ от русскоязычного контента может уменьшить культурное влияние России и в то же время дать больше места украинской музыке, фильмам и спектаклям.
Также Новини.LIVE сообщали, что 29 августа в Одессе, в День памяти погибших защитников и защитниц Украины, обновили Аллею Героев в парке Шевченко. Здесь открыли стенды с именами ещё 48 павших военных, а также установили шесть памятных табличек на скамейках. Всего на Аллее Героев уже представлены 675 защитников.