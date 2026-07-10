Мораторій на російський контент: сесію Одеси закрили

Люди на акції. Фото: Новини.LIVE

Біля будівлі Одеської міської ради вдруге за тиждень зібралися містяни, які підтримують запровадження мораторію на публічне використання російськомовного культурного продукту. Саме це питання мали розглянути на продовженні сесії міськради. Однак засідання фактично не відбулося через відсутність кворуму. Попри це учасники акції заявили, що продовжать вимагати ухвалення рішення.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE з місця події.

Акція біля мерії

Учасники акції наголошують, що мітинг не мав одного організатора. За їхніми словами, до міськради прийшли одесити, переселенці та гості міста, які хочуть, щоб у публічному просторі стало менше російськомовного культурного продукту. Одна з учасниць акції Майя Цоколенко розповіла, що люди зібралися за власною ініціативою, адже вважають це питання давно назрілим.

"Наразі немає прямих організаторів. Це зібралися небайдужі одесити, гості міста й громадяни, яким небайдужа доля Одеси. Ми хочемо, щоб запровадили мораторій саме на російськомовний продукт. Якщо його не ухвалять зараз, громадськість усе одно доб'ється свого", — зазначила Майя.

Майя про акцію. Фото: Новини.LIVE

За її словами, після ухвалення мораторію вона очікує посилення контролю за використанням російськомовних пісень, вистав та іншого культурного продукту в громадських місцях.

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Учасники акції. Фото: Новини.LIVE

Активістка Жанна також закликала людей приєднатися через соціальні мережі. Жінка наголосила, що ухвалення цього документа нарешті дасть реальну можливість офіційно карати порушників мовного законодавства за допомогою правоохоронців.

"Ми просто знали, що минулого разу пробували, і мало бути засідання ради з голосуванням... Очікуємо юридичних інструментів, якими можна буде впливати на порушення нашого законодавства. В подальшому, якщо прийняти такі мораторії, можна буде, наприклад, звертатись до поліції і це все вирішуватиметься вже в юридичній і законній області", — зазначила Жанна.

Жанна закликала долучитися до акції. Фото: Новини.LIVE

Жінки з плакатами. Фото: Новини.LIVE

Досвід Маріуполя

До акції долучилася й переселенка з Маріуполя Ольга. Вона переконана, що питання є особливо важливим під час війни. Жінка пояснила, що власний досвід життя в Маріуполі вплинув на її ставлення до цієї теми.

"Я сама з Маріуполя і знаю, наскільки російська впливає на світогляд, на те, який контент людина споживає і як формує свої думки. Тому російське потрібно прибирати щонайменше з публічного простору", — розповіла Ольга.

Ольга про досвід. Фото: Новини.LIVE

Дівчина тримає плакат у руках. Фото: Новини.LIVE

Обурення учасників

Учасники акції обурені тим, скільки російської мови досі залишається навколо, навіть у громадському транспорті. Люди вважають, що ця проблема є надзвичайно гострою і потребує негайних дій від місцевої влади.

"Російська мова, на жаль, дуже поширена в Одеському просторі. Її прямо занадто багато. Навіть сьогодні їхав на маршрутці і вигукували станцію, зроблену російською. В Одесі цим треба щось зробити... Це актуальне питання буде завжди", — зазначив учасників акції Павло.

Павло про російську мову. Фото: Новини.LIVE

Порожня зала

Попри те, що питання про запровадження мораторію було внесене до порядку денного, продовження сесії Одеської міської ради не відбулося. На засідання зареєструвалися лише 9 депутатів із 56, тому кворуму не було. Після цього виконувач обов'язків міського голови та секретар міськради повідомив про закриття сесії.

Табличик біля мерії. Фото: Новини.LIVE

Люди з плакатами на акції. Фото: Новини.LIVE

Як повідомляли Новини.LIVE, у нічному клубі "Ministerium", під час вечірки звучали пісні російських виконавців. Кадри з заходу опублікували самі відвідувачі. Подібні випадки в Одесі вже ставали підставою для перевірок з боку влади та правоохоронних органів.

Також Новини.LIVE писали, що під час перевірки одеського театру "Маски" зафіксували порушення мовного законодавства. Представники Уповноваженої із захисту державної мови склали чотири протоколи про адміністративні правопорушення. Перевірка тривала понад дві з половиною години, частину недоліків театр усунув одразу. Раніше цей же заклад уже отримував штраф за порушення вимог закону.