Мораторий на российский контент: сессию в Одессе закрыли

Люди на акции. Фото: Новини.LIVE

У здания Одесского городского совета во второй раз за неделю собрались жители города, поддерживающие введение моратория на публичное использование русскоязычного культурного продукта. Именно этот вопрос должен был быть рассмотрен на продолжении сессии горсовета. Однако заседание фактически не состоялось из-за отсутствия кворума. Несмотря на это, участники акции заявили, что будут и дальше требовать принятия решения.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE с места событий.

Акция у мэрии

Участники акции подчеркивают, что у митинга не было единого организатора. По их словам, к горсовету пришли одесситы, переселенцы и гости города, которые хотят, чтобы в публичном пространстве стало меньше русскоязычного культурного продукта. Одна из участниц акции Майя Цоколенко рассказала, что люди собрались по собственной инициативе, ведь считают этот вопрос давно назревшим.

"На данный момент нет прямых организаторов. Это собрались неравнодушные одесситы, гости города и граждане, которым небезразлична судьба Одессы. Мы хотим, чтобы ввели мораторий именно на русскоязычный продукт. Если его не примут сейчас, общественность всё равно добьётся своего", — отметила Майя.

Майя об акции. Фото: Новини.LIVE

По её словам, после принятия моратория она ожидает усиления контроля за использованием русскоязычных песен, спектаклей и других культурных произведений в общественных местах.

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Участники акции. Фото: Новини.LIVE

Активистка Жанна также призвала людей присоединиться через социальные сети. Женщина подчеркнула, что принятие этого документа наконец-то даст реальную возможность официально наказывать нарушителей языкового законодательства с помощью правоохранительных органов.

"Мы просто знали, что в прошлый раз пытались, и должно было состояться заседание совета с голосованием... Ожидаем юридических инструментов, с помощью которых можно будет реагировать на нарушения нашего законодательства. В дальнейшем, если принять такие моратории, можно будет, например, обращаться в полицию, и все это будет решаться уже в юридической и законной плоскости", — отметила Жанна.

Жанна призвала присоединиться к акции. Фото: Новини.LIVE

Женщины с плакатами. Фото: Новини.LIVE

Опыт Мариуполя

К акции присоединилась и переселенка из Мариуполя Ольга. Она убеждена, что этот вопрос особенно важен во время войны. Женщина объяснила, что собственный опыт жизни в Мариуполе повлиял на её отношение к этой теме.

"Я сама из Мариуполя и знаю, насколько российские СМИ влияют на мировоззрение, на то, какой контент человек потребляет и как формирует свои мысли. Поэтому российские СМИ нужно убирать, по крайней мере, из публичного пространства", — рассказала Ольга.

Ольга о своём опыте. Фото: Новини.LIVE

Девушка держит плакат в руках. Фото: Новини.LIVE

Возмущение участников

Участники акции возмущены тем, сколько русского языка до сих пор остается вокруг, даже в общественном транспорте. Люди считают, что эта проблема чрезвычайно острая и требует немедленных действий со стороны местных властей.

"Русский язык, к сожалению, очень распространен в Одессе. Его просто слишком много. Даже сегодня ехал на маршрутке, и станции объявляли на русском. В Одессе с этим нужно что-то делать... Этот актуальный вопрос будет всегда", — отметил участник акции Павел.

Павел о русском языке. Фото: Новини.LIVE

Пустой зал

Несмотря на то, что вопрос о введении моратория был внесен в повестку дня, продолжение сессии Одесского городского совета не состоялось. На заседание зарегистрировались лишь 9 депутатов из 56, поэтому кворума не было. После этого исполняющий обязанности городского головы и секретарь горсовета объявили о закрытии сессии.

Табличка у мэрии. Фото: Новини.LIVE

Люди с плакатами на акции. Фото: Новини.LIVE

Как сообщали Новини.LIVE, в ночном клубе "Ministerium" во время вечеринки звучали песни российских исполнителей. Кадры с мероприятия опубликовали сами посетители. Подобные случаи в Одессе уже становились поводом для проверок со стороны властей и правоохранительных органов.

Также Новини.LIVE писали, что во время проверки одесского театра «Маски» зафиксировали нарушения языкового законодательства. Представители Уполномоченного по защите государственного языка составили четыре протокола об административных правонарушениях. Проверка длилась более двух с половиной часов, часть недостатков театр устранил сразу. Ранее это же заведение уже получало штраф за нарушение требований закона.