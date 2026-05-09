Четыре года назад ракета РФ разрушила ТРЦ в Одессе

Разрушенный ТЦ в Одессе. Фото: Суспільне

В ночь на 9 мая 2022 года россияне ракетой ударили по торговому центру "Ривьера" вблизи Одессы. В результате атаки один человек погиб, еще пятеро получили ранения. Часть крупнейшего торгового центра региона была разрушена.

Журналисты Новини.LIVE сегодня вспоминают, что происходило в Одессе в тот день.

Удар по Ривьере в Одессе

Той ночью в Одессе и области раздавались взрывы во время воздушной тревоги. Один из ракетных ударов пришелся по ТРЦ "Ривьера", который расположен в Фонтанской общине недалеко от города.

Последствия удара по ТЦ. Фото: Суспільне

После попадания на территории комплекса вспыхнул масштабный пожар площадью около тысячи квадратных метров. Спасатели тушили огонь более трех часов. К ликвидации последствий привлекали 53 спасателей и десять единиц техники.

Спасатели разбирают завалы. Фото: Суспільне

Продуктовые тележки на пепелище ТЦ. Фото: Суспільне

Ракета пробила крышу в задней части торгового центра и упала на служебную территорию позади здания. На месте образовалась большая воронка.

Наибольшие разрушения тогда понесли магазины "Ашан", "Decathlon", "Jysk" и LC Waikiki. Также были повреждены генераторная, котельная и конструкции торгового центра. В здании обвалились часть перекрытий и стен.

В близлежащих жилых домах выбило окна, а взрывной волной повредило фасады.

Выбиты окна в соседнем доме. Фото: Суспільне

Жертвы в результате удара по ТЦ

Рядом с местом удара находился стационарный пост охраны. На момент прилета там находился только охранник. В результате атаки он погиб.

Торговый центр возобновил свою работу осенью того же года. Сначала возобновили работу около 30 магазинов.

Новини.LIVE писали, что 1 мая 2026 года днем российские войска снова повредили ТЦ "Ривьера". Оккупанты направили ударные беспилотники на Одесский район. В результате обстрела была повреждена крыша здания. Из-за этого вспыхнул пожар. Спасатели быстро прибыли на место и ликвидировали возгорание. По предварительной информации, никто не пострадал.

Также Новини.LIVE сообщали, что утром 5 мая враг атаковал порт Большой Одессы. В результате удара повреждения получило гражданское судно под флагом Островов Кука. Люди на борту не пострадали.