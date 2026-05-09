Чотири роки тому ракета РФ зруйнувала ТРЦ в Одесі

Зруйнований ТЦ в Одесі. Фото: Суспільне

У ніч проти 9 травня 2022 року росіяни ракетою вдарили по торговельному центру "Рів’єра" поблизу Одеси. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще п’ятеро отримали поранення. Частина найбільшого торгового центру регіону була зруйнована.

Журналісти Новини.LIVE сьогодні згадують, що відбувалося в Одесі того дня.

Удар по Рів'єрі в Одесі

Тієї ночі в Одесі та області лунали вибухи під час повітряної тривоги. Один із ракетних ударів прийшовся по ТРЦ "Рів’єра", який розташований у Фонтанській громаді неподалік міста.

Наслідки удару по ТЦ. Фото: Суспільне

Після влучання на території комплексу спалахнула масштабна пожежа площею близько тисячі квадратних метрів. Рятувальники гасили вогонь понад три години. До ліквідації наслідків залучали 53 рятувальників і десять одиниць техніки.

Рятувальники розбирають завали. Фото: Суспільне

Продуктові візочки на згарищі ТЦ. Фото: Суспільне

Ракета пробила дах у задній частині торгового центру та впала на службову територію позаду будівлі. На місці утворилася велика вирва.

Найбільших руйнувань тоді зазнали магазини "Ашан", "Decathlon", "Jysk" та LC Waikiki. Також були пошкоджені генераторна, котельня та конструкції торгового центру. У будівлі обвалилися частина перекриттів і стін.

У прилеглих житлових будинках вибило вікна, а вибуховою хвилею пошкодило фасади.

Вибиті вікна у будтинку поруч. Фото: Суспільне

Жертви унаслідок удару по ТЦ

Поряд із місцем удару знаходився стаціонарний пост охорони. На момент прильоту там знаходився тільки охоронець. Унаслідок атаки він загинув.

Торговий центр відновив свою роботу восени того ж року. Спочатку відновили роботу близько 30 магазинів.

Новини.LIVE писали, що 1 травня 2026 року вдень російські війська знову пошкодили ТЦ "Рів'єра". Окупанти спрямували ударні безпілотники на Одеський район. У результаті обстрілу було пошкоджено дах будівлі. Через це спалахнула пожежа. Рятувальники швидко прибули на місце та ліквідували займання. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

Також Новини.LIVE повідомляли, що зранку 5 травня ворог атакував порт Великої Одеси. Унаслідок удару пошкодження зазнало цивільне судно під прапором Островів Кука. Люди на борту не постраждали.