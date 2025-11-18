Хватит ли хлеба в 2026 году — проблемы с озимыми на юге Украины

Побеги пшеницы на поле. Фото: Новини.LIVE

Осень 2025 года на юге оказалась нетипичной. После изнурительного лета, когда поля Одесской области стояли без капли дождя, аграрии имели серьезные опасения: удастся ли вообще получить своевременные всходы. Земля была пересушена, а прогнозируемое похолодание могло еще больше усложнить ситуацию. Однако природа на этот раз стала на сторону фермеров — пошли дожди, которые существенно изменили ситуацию. Эти осадки стали своеобразной "спасительной подушкой" для озимых культур, ведь влага определяет способность растения начать полноценную вегетацию.

О состоянии озимых культур и перспективах урожая 2026 года журналисты Новини.LIVE поговорили с представителями Одесского селекционно-генетического института — национального центра семеноведения и сортоизучения.

Посевная кампания

За последние годы аграрии привыкли работать в условиях постоянной нехватки влаги, поэтому нынешний октябрь стал для них настоящей аномалией. Такие погодные условия не только изменили график работ, но и заставили фермеров оперативно пересматривать технологические решения. Это позволило компенсировать летние потери, но требовало высокой организованности и быстрого реагирования. Именно достаточное количество воды является ключом к формированию качественных всходов озимых, поэтому ситуация на полях существенно улучшилась.

"В октябре получили по Одесской области сверх нормы две, а северная часть — даже до трех месячных норм осадков... Соответственно, своевременно провести посевную кампанию было сложно, но влагозарядку мы получили прекрасно. Поэтому посеяли немного с отклонением от оптимальных сроков — в сторону поздних", — объясняет заместитель директора Одесского селекционно-генетического института НЦНС Евгений Домарацкий.

Заместитель директора Одесского селекционно-генетического института НЦНС Евгений Домарацкий. Фото: Новини.LIVE

После таких дождей аграрии столкнулись с новым вызовом — избыточная влага задержала выход техники на поля, что автоматически сдвинуло сроки посева. Однако парадокс ситуации заключался в том, что именно этот избыток воды дал почве тот жизненно необходимый запас, без которого озимые могли бы вообще не взойти. Благодаря этому фермеры получили шанс на полноценную осеннюю вегетацию даже в нетипичные сроки. Хотя технологические процессы пришлось ускорять, результат оказался значительно лучше, чем можно было ожидать после засушливого лета. Часть хозяйств уже фиксирует равномерные всходы, что существенно снижает риски провала сезона.

Удобрения и топливо

Однако даже идеальная влага не решает всех проблем агросектора. Одной из самых острых остается доступность минеральных удобрений и их цена, которая растет с каждым годом. Из-за логистических ограничений, подорожания газа и перебоев в поставках аграрии вынуждены искать альтернативы. Однако даже минимизация удобрений имеет предел, за которым начинаются серьезные потери урожая. Правильный севооборот может компенсировать определенную часть потребностей растений в питательных веществах, но полный отказ от удобрений невозможен. Нехватка азота или фосфора непосредственно влияет на способность озимых пережить зиму и сформировать колос. В военных условиях, когда каждый гектар имеет высокую ценность, рисковать качеством продукции — непозволительная роскошь.

"Дело в том, что от удобрений вообще отказаться мы не сможем — это ошибочный подход. Но если мы будем придерживаться севооборота, можем говорить об уменьшении доз внесения минеральных удобрений", — отмечает эксперт.

Посевы на поле. Фото: Новини.LIVE

Современные биоудобрения становятся одним из вариантов смягчения расходов. Их рынок активно растет, а фермеры все чаще применяют микробные препараты, улучшающие структуру почвы и помогающие растениям эффективнее усваивать питательные вещества. Особенно это актуально в регионах, где длительные засухи сильно истощили землю. К этому добавляется и фактор горючего — хоть дефицита нет, но его цена заставляет хозяйства сокращать количество проходов техники. В результате все больше аграриев внедряют минимальную или полосовую обработку почвы, что уменьшает расходы и сохраняет влагу.

"Большинство аграриев переходят на энергосберегающие технологии: минимальная обработка, мини-тилл (минимальная обработка почвы), стрип-тилл, полосовая обработка. Это и климатические изменения подтолкнули, и цена горючего", — объясняет Домарацкий.

Трактор работает на поле. Фото: УНИАН

Технологическая модернизация стала не просто вынужденным шагом, а закономерностью, которая формирует новый подход к агропроизводству. Экономия горючего, меньшее разрушение структуры почвы и сохранение влаги — все это дает аграриям реальную возможность повысить эффективность производства. Такой подход уже демонстрирует первые положительные результаты в отдельных хозяйствах. Кроме того, современные технологии лучше адаптируются к климатическим изменениям, что делает их стратегически важными.

Риски перезимовки

Несмотря на хорошую влагозарядку, большинство полей Одесской области были засеяны позже рекомендованных агротерминов. Это сразу добавляет рисков, ведь растения имеют ограниченное время на формирование ключевых органов, которые обеспечивают устойчивость к морозам. Поздние всходы часто не успевают сформировать достаточную корневую систему, а это делает их более чувствительными к перепадам температур. Все эти факторы заставляют аграриев внимательно оценивать состояние полей и оперативно реагировать на изменения погоды. Именно ноябрь определяет, какие перспективы будут иметь озимые зимой.

"В целом из-за значительной задержки осадков большинство посевов вышли поздними. Некоторые начали сеять еще до дождей, и как только они прошли — практически сразу появились всходы. Для таких хозяйств сроки можно считать более или менее оптимальными. Однако в подавляющем большинстве случаев сев уже состоялся после дождей, а это, как правило, приводит к поздним всходам", — объясняет Домарацкий.

Всходы озимой пшеницы. Фото: Новини.LIVE

Сейчас самое важное — определить, успеет ли пшеница сформировать узел кущения. Именно он дает способность растения пережить морозы, особенно в регионе, где температура зимой может резко падать. Ученые отмечают, что без этой фазы растения значительно уязвимее, и риски потерь могут возрасти. Поэтому фермеры должны оценивать посевы не только по внешнему виду, но и по физиологическому состоянию. Это позволит планировать весенние подкормки более точно.

"Если посевы входят в зиму в состоянии кущения, они могут выдержать морозы до минус 10-12 градусов. Если будет раннее похолодание, ситуация будет хуже. Поздние посевы, к сожалению, не являются лучшими для перезимовки", — подчеркивает эксперт.

Зерно всходит на поле. Фото: Новини.LIVE

Ученый также обращает внимание на то, что качество подготовки почвы в этом году было неравномерным. Длительная летняя жара и практически полное отсутствие дождей сделали землю чрезвычайно твердой. Это увеличило расход топлива и снизило качество предпосевной обработки в части хозяйств. В таких условиях труднее обеспечить равномерную заделку семян, что также сказывается на дружественности всходов. Поэтому осенняя картина на полях сейчас значительно варьируется в зависимости от конкретного хозяйства и типа почвы.

Будет ли Украина с хлебом

Несмотря на все трудности, ученые сохраняют сдержанный оптимизм. Основная задача — получить дружные всходы — выполнена успешно в большинстве регионов Украины. Посевные площади под озимую пшеницу не только реализованы, но и в некоторых областях превышены. Это дает потенциальную базу для формирования урожая. Однако впереди самый сложный этап — зима, которая способна перечеркнуть даже лучшие стартовые условия. Весенний уход также играет решающую роль, ведь он определяет, как растения компенсируют слабые фазы развития осенью.

"Наша почва настолько истощена, что без удобрений получить хороший урожай невозможно. Питательных веществ в ней очень мало. Поэтому даже минимальные дозы минеральных удобрений, особенно в весенний период, — это обязательное условие", — отмечает главный научный сотрудник Одесского селекционно-генетического института НЦНС Николай Литвиненко.

Главный научный сотрудник Одесского селекционно-генетического института НЦНС Николай Литвиненко. Фото: Новини.LIVE

Весна станет ключевой фазой для озимых: ранняя подкормка может активизировать кущение даже у более слабых растений. Важную роль будут играть микроудобрения, которые помогают растению быстрее выходить из стресса, особенно после зимы без снежного покрова. Дальнейший уход будет зависеть от погодных условий — избыточная влага или, наоборот, ранняя жара могут внести свои коррективы. Однако ученые убеждены, что при правильной технологии аграрии способны получить стабильный урожай. Главное — своевременно реагировать на вызовы и не экономить на критических элементах технологии.

Ранее мы писали о том, как одесские аграрии борются за урожай. А также о том, насколько выросли цены на агрорынке в этом году.