Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Одесский ученый рассказал, как аграрии борются за урожай

Одесский ученый рассказал, как аграрии борются за урожай

Ua ru
Дата публикации 16 ноября 2025 16:15
обновлено: 15:48
Проблемы и вызовы аграриев в войне - оценка одесского ученого
Трактор работает в поле. Фото: Новини.LIVE

Украинские фермеры работают в самых тяжелых условиях за всю новейшую историю. Война, дорогие ресурсы и нехватка людей заставляют аграриев работать на пределе возможностей.

С чем сталкивается аграрная отрасль и что могло бы облегчить ее работу, журналистам Новини.LIVE рассказал главный научный сотрудник селекционно-генетического института Николай Литвиненко.

Реклама
Читайте также:
Одеський науковець розповів, як аграрії борються за урожай - фото 1
Главный научный сотрудник селекционно-генетического института Николай Литвиненко. Фото: Новини.LIVE

Не хватает рабочих рук

Сегодняшние реалии ставят перед аграриями чрезвычайно жесткие требования. По словам Николая Литвиненко, работа на земле стала испытанием, которое держится на профессионализме и выносливости людей, продолжающих выращивать урожаи в военных условиях.

"Тяжело. Очень трудно. Военное время, не хватает кадров, особенно механизаторов. И цены на все средства производства чрезвычайно высокие", — говорит Литвиненко.

Ученый говорит, что даже несмотря на то, что закупочные цены на зерновые выросли, эта разница не спасает производителей. Ведь расходы съедают большую часть заработка.

"Себестоимость часто настолько высока, что она не дает достаточной прибыли. Приобрести все необходимое без финансовой поддержки очень трудно", — объясняет специалист.

Как помочь аграриям

Ученый отмечает, что решение проблем требует комплексного подхода. Аграриям нужна доступная техника и материалы.

"Материально-техническая база должна быть доступной для производителя. Если техника или топливо недоступны, выполнить работы вовремя невозможно. А задержка нарушает технологии и снижает урожай", — отмечает Литвиненко.

Государственная поддержка

В то же время он признает, что о государственной поддержке сейчас речь почти не идет. Требовать дотации сегодня очень трудно.

"Европейские фермеры имеют дотации почти на все виды продукции. Мы такого позволить не можем. Поэтому нужно быть максимально эффективными, чтобы удерживать производство", — добавляет ученый.

Напомним, мы писали об осеннем посеве кабачков и как получить хороший урожай. Также сообщали, что агрономы советуют не сажать озимый лук и чеснок в один день, ведь это снижает их силу и урожайность.

Одесса урожай Одесская область зерно Новости Одессы аграрии
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации