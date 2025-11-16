Проблемы и вызовы аграриев в войне - оценка одесского ученого

Трактор работает в поле. Фото: Новини.LIVE

Украинские фермеры работают в самых тяжелых условиях за всю новейшую историю. Война, дорогие ресурсы и нехватка людей заставляют аграриев работать на пределе возможностей.

С чем сталкивается аграрная отрасль и что могло бы облегчить ее работу, журналистам Новини.LIVE рассказал главный научный сотрудник селекционно-генетического института Николай Литвиненко.

Главный научный сотрудник селекционно-генетического института Николай Литвиненко. Фото: Новини.LIVE

Не хватает рабочих рук

Сегодняшние реалии ставят перед аграриями чрезвычайно жесткие требования. По словам Николая Литвиненко, работа на земле стала испытанием, которое держится на профессионализме и выносливости людей, продолжающих выращивать урожаи в военных условиях.

"Тяжело. Очень трудно. Военное время, не хватает кадров, особенно механизаторов. И цены на все средства производства чрезвычайно высокие", — говорит Литвиненко.

Ученый говорит, что даже несмотря на то, что закупочные цены на зерновые выросли, эта разница не спасает производителей. Ведь расходы съедают большую часть заработка.

"Себестоимость часто настолько высока, что она не дает достаточной прибыли. Приобрести все необходимое без финансовой поддержки очень трудно", — объясняет специалист.

Как помочь аграриям

Ученый отмечает, что решение проблем требует комплексного подхода. Аграриям нужна доступная техника и материалы.

"Материально-техническая база должна быть доступной для производителя. Если техника или топливо недоступны, выполнить работы вовремя невозможно. А задержка нарушает технологии и снижает урожай", — отмечает Литвиненко.

Государственная поддержка

В то же время он признает, что о государственной поддержке сейчас речь почти не идет. Требовать дотации сегодня очень трудно.

"Европейские фермеры имеют дотации почти на все виды продукции. Мы такого позволить не можем. Поэтому нужно быть максимально эффективными, чтобы удерживать производство", — добавляет ученый.

