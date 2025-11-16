Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Одеський науковець розповів, як аграрії борються за урожай

Одеський науковець розповів, як аграрії борються за урожай

Ua ru
Дата публікації: 16 листопада 2025 16:15
Оновлено: 15:48
Проблеми та виклики аграріїв у війні — оцінка одеського науковця
Трактор працює у полі. Фото: Новини.LIVE

Українські фермери працюють у найважчих умовах за всю новітню історію. Війна, дорогі ресурси та нестача людей змушують аграріїв працювати на межі можливостей.

З чим стикається аграрна галузь і що могло б полегшити її роботу, журналістам Новини.LIVE розповів головний науковий співробітник селекційно-генетичного інституту Микола Литвиненко.

Реклама
Читайте також:
Одеський науковець розповів, як аграрії борються за урожай - фото 1
Головний науковий співробітник селекційно-генетичного інституту Микола Литвиненко. Фото: Новини.LIVE

Не вистачає робочих рук

Сьогоднішні реалії ставлять перед аграріями надзвичайно жорсткі вимоги. За словами Миколи Литвиненка, робота на землі стала випробуванням, яке тримається на професіоналізмі та витривалості людей, що продовжують вирощувати врожаї у воєнних умовах.

"Важко. Дуже важко. Воєнний час, не вистачає кадрів, особливо механізаторів. І ціни на всі засоби виробництва надзвичайно високі", — каже Литвиненко.

Науковець каже, що навіть попри те, що закупівельні ціни на зернові виросли, ця різниця не рятує виробників. Адже витрати з’їдають більшу частину заробітку.

"Собівартість часто настільки висока, що вона не дає достатнього прибутку. Придбати все необхідне без фінансової підтримки дуже важко", — пояснює фахівець.

Як допомогти аграріям

Науковець наголошує, що розв'язання проблем потребують комплексного підходу. Аграріям потрібна доступна техніка та матеріали. 

"Матеріально-технічна база повинна бути доступною для виробника. Якщо техніка чи пальне недоступні, виконати роботи вчасно неможливо. А затримка порушує технології й знижує врожай", — зазначає Литвиненко.

Державна підтримка

Водночас він визнає, що про державну підтримку нині мова майже не йде. Вимагати дотації сьогодні дуже важко.

"Європейські фермери мають дотації майже на всі види продукції. Ми такого дозволити не можемо. Тож потрібно бути максимально ефективними, щоб утримувати виробництво", — додає науковець.

Нагадаємо, ми писали про осінній посів кабачків та як отримати хороший урожай. Також повідомляли, що агрономи радять не садити озиму цибулю й часник в один день, адже це знижує їхню силу та врожайність.

Одеса врожай Одеська область зерно Новини Одеси аграрії
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації