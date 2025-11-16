Проблеми та виклики аграріїв у війні — оцінка одеського науковця

Трактор працює у полі. Фото: Новини.LIVE

Українські фермери працюють у найважчих умовах за всю новітню історію. Війна, дорогі ресурси та нестача людей змушують аграріїв працювати на межі можливостей.

З чим стикається аграрна галузь і що могло б полегшити її роботу, журналістам Новини.LIVE розповів головний науковий співробітник селекційно-генетичного інституту Микола Литвиненко.

Головний науковий співробітник селекційно-генетичного інституту Микола Литвиненко. Фото: Новини.LIVE

Не вистачає робочих рук

Сьогоднішні реалії ставлять перед аграріями надзвичайно жорсткі вимоги. За словами Миколи Литвиненка, робота на землі стала випробуванням, яке тримається на професіоналізмі та витривалості людей, що продовжують вирощувати врожаї у воєнних умовах.

"Важко. Дуже важко. Воєнний час, не вистачає кадрів, особливо механізаторів. І ціни на всі засоби виробництва надзвичайно високі", — каже Литвиненко.

Науковець каже, що навіть попри те, що закупівельні ціни на зернові виросли, ця різниця не рятує виробників. Адже витрати з’їдають більшу частину заробітку.

"Собівартість часто настільки висока, що вона не дає достатнього прибутку. Придбати все необхідне без фінансової підтримки дуже важко", — пояснює фахівець.

Як допомогти аграріям

Науковець наголошує, що розв'язання проблем потребують комплексного підходу. Аграріям потрібна доступна техніка та матеріали.

"Матеріально-технічна база повинна бути доступною для виробника. Якщо техніка чи пальне недоступні, виконати роботи вчасно неможливо. А затримка порушує технології й знижує врожай", — зазначає Литвиненко.

Державна підтримка

Водночас він визнає, що про державну підтримку нині мова майже не йде. Вимагати дотації сьогодні дуже важко.

"Європейські фермери мають дотації майже на всі види продукції. Ми такого дозволити не можемо. Тож потрібно бути максимально ефективними, щоб утримувати виробництво", — додає науковець.

Нагадаємо, ми писали про осінній посів кабачків та як отримати хороший урожай. Також повідомляли, що агрономи радять не садити озиму цибулю й часник в один день, адже це знижує їхню силу та врожайність.