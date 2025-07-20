Будет ли свет в Одессе завтра - данные об отключении

Дом в Одессе со светом. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

После обстрелов российскими захватчиками энергосистемы Украины оставаться не устойчивой. Несмотря на это в городе и области в понедельник, 21 июля, обойдется без графиков отключений света.

Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.

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Где узнать графики

В ДТЭК напоминают: если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.

Как узнать время возобновления подачи электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы рассказывали, что каждый месяц украинцы подают данные об объеме потребленного газа — однако бывают ситуации, когда нужно срочно отправить поставщику фотографию счетчика. Также писали, какой металл является самым большим проводником тока.