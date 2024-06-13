Жатва 2024: как проходит уборка зерна в Одесской области

Комбайны собирают озимый ячмень в поле. Фото: Новини.LIVE

На Одесчине, несмотря на все сложности, начался сбор зерновых культур, уже есть первые намолоченные тонны хлеба. Сейчас для аграриев один из самых сложных периодов в году. В считанные дни необходимо забрать сотни гектаров пшеницы и ячменя, ведь даже небольшой дождь может привести к колоссальным потерям. С какими проблемами сегодня сталкиваются земледельцы и сколько планируется собрать урожай?

Журналисты Новини.LIVE лично увидели, как сегодня происходит уборка в Одесской области.

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Старт жатвы — 2024

Уборочная кампания в Одесской области продолжается полным ходом. Первыми эту эстафету получили озимые культуры. В этом году колос созрел несколько раньше обычного, но земледельцы связывают это с глобальными изменениями климата.

Комбайн работает в поле. Фото: Новини.LIVE

Главным человеком, от которого зависит скорость и качество проделанной работы, является комбайнер — он в этот сложный период от восхода до заката работает в поле. Для Дмитрия это далеко не первая уборка зерна, мужчина имеет многолетний опыт и знает, как найти подход даже к требовательному колоску. Он любит свое дело и шутит, что трудно только проснуться с утра. А с остальным сложностей не возникает. Мужчина также говорит, что понимает важность своей профессии, поэтому готов проводить так много времени в поле.

"Мне нужно вовремя и качественно убрать урожай комбайном, это не сложно. От моей работы зависят люди. К тому же мы готовимся по полной к жатве: проверяем технику на исправность и оцениваем приблизительный объем работ в день. И всего от старта жатвы уже обработали около 30 гектаров земель", — рассказывает комбайнер Дмитрий.

Комбайнер Дмитрий. Фото: Новини.LIVE

Аграрии уверяют, что зерно в этом году будет — украинская земля, несмотря на засуху и град, хорошо уродила. И хотя показатели несколько меньше, чем были раньше, урожая хватит как для внутреннего рынка, так и для экспорта.

"Последние изменения в климате заставляют Бессарабию переходить на более ранние сроки жатвы, чем это было 3-5 лет назад, но состояние посевов озимых культур удовлетворительное. Если мы будем говорить об озимом ячмене, надеемся выйти на показатель 35-40 центнеров за гектар, по озимой пшенице выйдем немного меньше — 30-35 центнеров", — рассказал председатель фермерского хозяйства "Стоянов А. А." Андрей Бутенко.

Предприниматель Андрей Бутенко. Фото: Новини.LIVE

Следует отметить, что уборочный процесс происходит достаточно быстро. С начала жатвы до конца у фермеров есть только неделя-полторы, ведь позже зерно начнет осыпаться в поле, и восстановить его невозможно. Это касается как озимых, так и более поздних культур.

Каждая минута важна

Работа на земле трудная, но очень важная для каждого человека на земле. Но аграрии говорят, что это еще упрощенный режим — когда начнется сбор рапса, работа будет круглосуточной. Поэтому действуют специальные пропуска на движение в комендантский час от местных властей.

"Местные власти понимают, что фермер должен собирать урожай любым способом. Поэтому пока штрафов мы не получали. В случае необходимости показываем пропуск. И продолжаем работать в турборежиме, как и в последнее время вся страна", — отмечает Андрей Бутенко.

Андрей Бутенко о режиме рабочего дня. Фото: Новини.LIVE

Где началась жатва

Обработка полей набирает обороты, а аграрии региона выводят технику в поля. Сейчас жатва началась преимущественно на юге региона — в Измаильском, Болградском и Белгород-Днестровском районах. А уже позже постепенно комбайны загудят и севернее.

"У нас сейчас идет уборочная кампания ранних зерновых и бобовых культур. В 2024 году мы должны собрать более миллиона гектаров их урожая. По состоянию на сегодняшний день уже обмолочено 1 000 гектаров озимого гороха и 500 гектаров озимого ячменя. Что касается количества, то оно составляет более 32 центнеров с гектара", — рассказала пресс-секретарь Департамента аграрной политики, продовольствия и земельных отношений Одесской ОВА Татьяна Беженар.

Представитель Департамента аграрной политики, продовольствия и земельных отношений Одесской ОВА Татьяна Беженар. Фото: Новини.LIVE

С какими столкнулись проблемами

На старте жатвы была только одна основная проблема — нехватка техники, но ее решили путем аренды. В настоящее время актуальной остается нехватка рук. Мобилизация довольно сильно ударила по агросектору. Многих комбайнеров и механизаторов уже призвали в армию, что чревато остановкой работы на полях. Кроме того, есть осложнения с пересечением транзитной зоны на границе с Молдовой. Рабочие не могут попасть на юг региона из-за запрета пересечения пограничной зоны — для этого необходимы пропуски, которые очень долго делают.

"Сейчас нужно делать пропуски для транзитной зоны на Паланке. Там техника стоит. У нас сегодня проблема, что к нам комбайн с тралом приехал, а сесть в него некому, потому что комбайнеров просто развернули — у них нет согласования с 25 пограничным отрядом на пересечении этого участка", — говорит аграрий.

Комбайн убирает зерно. Фото: Новини.LIVE

Так что актуальным остается вопрос бронирования работников агросектора. Законодательство позволяет оставлять на рабочих местах 50% личного состава. Но фермеры говорят, что нужно хотя бы 80%.

Экономическая составляющая

С каждым годом выращивание зерна в Украине становится все сложнее, ведь маржинальная стоимость падает. Так, сейчас чистая прибыль с одного гектара поля, несмотря на увеличение тарифов, снизилась втрое.

"Если мы говорим с экономической точки зрения, то лет пять назад себестоимость выращивания озимых культур составляла где-то 300-350 долларов с гектара. А маржинальной прибыли мы имели 100-150 долларов. Сегодня же, если у нас есть хотя бы 50 долларов, то это самая большая ценовая точка. Если мы говорим о яровых культурах, то их мы выращиваем в ноль или в минус", — сообщает предприниматель.

Вид из кабины комбайнера. Фото: Новини.LIVE

Следует отметить, что уменьшилась не только стоимость, но и количество чистого зерна. До большой засухи с одного гектара можно было собрать до 70-75 центнеров, сегодня этот показатель составляет всего 35-40 центнеров.

"Мы уже пятый год подряд сеем в октябре в сухую землю. И не можем получить в метровом слое земли осадков больше, чем 60-70 сантиметров. Это критическая граница", — добавляет аграрий.

Реализация зерна

Ни для кого не секрет, что после уборки на поле зерно должно пройти несколько этапов очистки. Однако реализовывать сейчас урожай совсем не выгодно. Это связано со спекуляцией цен на внутреннем рынке

"У нас цена на озимый ячмень 7 900 грн б/н за прошлогодний урожай и 7 200 грн б/н за зерно в этом году — и дальше она будет падать. Поэтому единственная надежда — это хранение минимум один-два месяца, а дальше будем ждать мировые цены", — добавляет Андрей Бутенко.

Процесс отгрузки зерна. Фото: Новини.LIVE

Однако, несмотря на несправедливую цену, которую сегодня установили на зерно, аграриям все же придется продать часть собранного урожая. Такое решение они объясняют тем, что большинство работ выполняется за кредитные средства, которые нужно отдавать, покрывать расходы на горючее, аренду техники и платить заработную плату сотрудникам.

Какие альтернативы

Сейчас аграрии Одесской области ищут пути самостоятельного экспорта. Это преимущественно страны Европы, но в будущем планируется выйти на более широкий рынок.

"На сегодняшний день аграрии нашего края объединяют партии своего зерна и отправляют самостоятельно на Европу где-то 5-6 тысяч тонн зерна. Ведь то, что делают перекупщики на внутреннем рынке, то они зарабатывают за один месяц больше, чем мы за год", — рассказывает аграрий.

Комбайн, собирающий зерно. Фото: Новини.LIVE

Хранение урожая

Сейчас в Одесской области достаточно места для хранения зерна. На каждом предприятии есть свои места, предусмотренные для этого. Плюс элеваторы. В общей сложности в случае необходимости в области одновременно может храниться 7,7 миллиона тонн.

"Так, если мы в прошлом году собрали 4 миллиона, то видим, что почти в 2 раза мы покрываем мощности для хранения. И еще продолжается работа по их увеличению", — рассказала пресс-секретарь Департамента аграрной политики, продовольствия и земельных отношений Одесской ОВА Татьяна Беженар.

Грузовик для перевозки зерна. Фото: Новини.LIVE

Что выращивают

Сегодня украинские аграрии берутся за выращивание сразу нескольких культур. Так, Андрей Бутенко рассказывает, что на его предприятии большую часть земли выделили под зерновые, но есть и другие культуры.

"На сегодняшний день наше хозяйство имеет 4,5 тысячи гектаров земли, из которых 800 гектаров — ячменя, 1 400 гектаров — пшеницы, 110 гектаров — рапса, 600 гектаров — горчицы. Мы уже пятый год подряд уменьшаем площадь посева яровых культур на в пользу озимых", — заключает фермер.

Какие есть культуры:

пшеница;

ячмень;

рапс;

горчица;

озимый горох;

яровой горох;

подсолнечник;

кукуруза;

рис;

хлопок.

Комбайны высыпают зерно. Фото: Новини.LIVE

Потери аграрного сектора от войны составили более трех миллиардов гривен, а посевные поля значительно снизились из-за оккупации. Сегодня Одесчина — один из основных поставщиков зерна на украинский и европейский рынок, однако урожай, который собирается, — это, можно сказать, не благодаря, а вопреки. Вопреки нехватке людей, семян, удобрений, поддержки со стороны государства плюс еще и мобилизации. Но, несмотря ни на что, аграрии продолжают выходить в поле, понимая, что им нужно кормить украинцев и весь мир, а без хлеба это невозможно.