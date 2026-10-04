Военный только на бумаге: на Одесчине продавали фиктивную службу

Полицейский составляет протокол в отношении нарушителей. Фото иллюстративное: ГУНП в Одесской области

В Одесской области мужчина за 2,5 тысячи долларов пообещал военнообязанному устроить фиктивную службу в учебном центре ВМС, чтобы тот не попал в боевое подразделение. Деньги он получил лично, однако эта схема закончилась уголовным делом. Суд назначил ему штраф в размере 109,8 тысячи гривен.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на приговор Доброславского районного суда Одесской области от 29 сентября 2026 года.

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Фиктивная служба в ВМС

Согласно материалам следствия, история началась в марте этого года. Мужчина предложил военнообязанному за деньги помочь с прохождением службы в учебном центре Военно-морских сил ВСУ. Речь шла не просто об устройстве в определенную часть: военнообязанный должен был лишь формально проходить службу, не появляться в центре и благодаря этому избежать направления в боевое подразделение. За такую услугу мужчина запросил 2,5 тысячи долларов. Военнообязанный согласился на предложение, но после этого обратился к правоохранителям. Уже 24 марта во время встречи на углу улиц Марсельской и Князя Владимира Великого в Одессе мужчина подтвердил сумму и условия договоренности.

На следующий день, 25 марта, он лично получил оговоренные 2,5 тысячи долларов. За эти деньги он обещал повлиять на неустановленных должностных лиц воинской части, чтобы военнообязанного приняли в учебный центр для фиктивного прохождения службы.

Приговор за фиктивную службу в ВМС

В суде обвиняемый полностью признал свою вину. Он также подтвердил, что договаривался о встречах и общался с военнообязанным с помощью своего мобильного телефона. Суд квалифицировал его действия как получение неправомерной выгоды за влияние на решение лица, уполномоченного на выполнение функций государства.

При определении наказания суд учел, что мужчина ранее не был судим, женат, имеет на иждивении малолетнего ребенка и признал вину. На момент совершения преступления он сам проходил военную службу. Смягчающим обстоятельством суд признал искреннее раскаяние, а отягчающих обстоятельств не установил.

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В результате мужчину оштрафовали на 109 801 гривну 25 копеек. Отдельно он должен выплатить государству ещё 7 701 гривну 76 копеек расходов на проведение экспертиз.

Недавно Новини.LIVE писали, что сотрудник ТЦК избежал тюремного заключения по делу о принудительной мобилизации в Одессе. Согласно материалам дела, офицер вместе с другими военными силой забрал мужчину и доставил его в центр комплектования. Суд назначил военнослужащему наказание без лишения свободы.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Одесской области разоблачили двух сотрудников ТЦК, которых подозревают в коррупции. По данным следствия, один из военнослужащих вымогал 3500 долларов, а другой — 2000 долларов. За деньги они якобы обещали помочь с вопросами, касающимися розыска и данных в системе «Оберег».

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что в Одесской области в суд было передано дело о фиктивном зачислении мужчин на военную службу. По версии следствия, командиры воинской части зачисляли мужчин, которые фактически не служили, но получали денежное довольствие и другие выплаты. Общий ущерб государству оценили в более чем 15,1 млн гривен.