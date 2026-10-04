Військовий лише на папері: на Одещині продавали фіктивну службу

Поліцейський складає протокол на порушників. Фото ілюстративне: ГУНП в Одеській області

На Одещині чоловік за 2,5 тисячі доларів обіцяв військовозобов'язаному влаштувати фіктивну службу в навчальному центрі ВМС, щоб той не потрапив до бойового підрозділу. Гроші він отримав особисто, однак схема завершилася кримінальною справою. Суд призначив йому штраф у 109,8 тисячі гривень.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на вирок Доброславського районного суду Одеської області від 29 вересня 2026 року.

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Фіктивна служба у ВМС

Згідно з матеріалами слідства, історія почалася у березні цього року. Чоловік запропонував військовозобов'язаному за гроші допомогти зі службою у навчальному центрі Військово-морських сил ЗСУ. Йшлося не просто про влаштування до певної частини: військовозобов'язаний мав лише формально проходити службу, не з'являтися до центру та завдяки цьому уникнути направлення до бойового підрозділу. За таку послугу чоловік попросив 2,5 тисячі доларів. Військовозобов'язаний погодився на пропозицію, але після цього звернувся до правоохоронців. Уже 24 березня під час зустрічі на розі вулиць Марсельської та Князя Володимира Великого в Одесі чоловік підтвердив суму та умови домовленості.

Наступного дня, 25 березня, він особисто отримав обумовлені 2,5 тисячі доларів. За ці гроші обіцяв вплинути на невстановлених службових осіб військової частини, щоб військовозобов'язаного прийняли до навчального центру для фіктивного проходження служби.

Вирок за фіктивну службу у ВМС

У суді обвинувачений повністю визнав свою провину. Він також підтвердив, що домовлявся про зустрічі та спілкувався з військовозобов'язаним за допомогою свого мобільного телефону. Суд кваліфікував його дії як одержання неправомірної вигоди за вплив на рішення особи, уповноваженої на виконання функцій держави.

При визначенні покарання суд врахував, що чоловік раніше не був судимий, одружений, має на утриманні малолітню дитину та визнав провину. На момент злочину він сам проходив військову службу. Пом'якшувальною обставиною суд визнав щире каяття, а обтяжувальних обставин не встановив.

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У результаті чоловіка оштрафували на 109 801 гривню 25 копійок. Окремо він має сплатити державі ще 7 701 гривню 76 копійок витрат на проведення експертиз.

Нещодавно Новини.LIVE писали, що працівник ТЦК уникнув ув'язнення у справі про силову мобілізацію в Одесі. За матеріалами справи, офіцер разом з іншими військовими силоміць забрав чоловіка та доставив його до центру комплектування. Суд призначив військовослужбовцю покарання без ув'язнення.

Також Новини.LIVE повідомляли, що на Одещині викрили двох працівників ТЦК, яких підозрюють у корупції. За даними слідства, один із військовослужбовців вимагав 3500 доларів, а інший — 2000 доларів. За гроші вони нібито обіцяли допомогти з питаннями щодо розшуку та даних у системі "Оберіг".

Раніше Новини.LIVE розповідали, що на Одещині до суду передали справу про фіктивне оформлення чоловіків на військову службу. За версією слідства, командири військової частини оформлювали чоловіків, які фактично не служили, але отримували грошове забезпечення та інші виплати. Загальні збитки державі оцінили у понад 15,1 млн гривень.