Корупція в РТЦК на Одещині: військові вимагали гроші

Затримання працівника ТЦК. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

На Одещині з початку вересня викрили двох військовослужбовців РТЦК та СП, яких підозрюють у корупції. Один вимагав 3500 доларів, інший — 2000 доларів. За гроші вони обіцяли вплинути на посадовців, щоб допомогти чоловікам із проблемами в системі "Оберіг" та розшуку. Обом уже повідомили про підозру.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції Одещини.

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Два випадки

Серед затриманих — тимчасово виконувач обов’язків заступника начальника одного з районних РТЦК та СП, який очолює відділення рекрутингу та комплектування, а також стрілець відділення оповіщення цього ж РТЦК. За даними слідства, до першого військового звернувся чоловік, який хотів дізнатися, як зняти свого знайомого з розшуку в системі "Оберіг". Його знайомий ухилявся від мобілізації. Військовослужбовець запропонував допомогти за 3500 доларів.

Гроші, які вилучили. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Другий підозрюваний сам знайшов чоловіка, який перебував у розшуку за ухилення від служби. Він запропонував за 2000 доларів вирішити його проблеми з мобілізаційними питаннями через вплив на потрібних посадовців.

Що загрожує

Правоохоронці затримали обох військовослужбовців після отримання даних чоловіків, яким вони обіцяли допомогти, та обумовлених сум грошей. Фігурантам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди за вплив на рішення уповноваженої особи, поєднане з вимаганням такої вигоди. За цією статтею їм загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Затримання військового. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Запобіжний захід

Першому підозрюваному суд уже обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у 800 тисяч гривень. Він скористався цією можливістю. Питання щодо запобіжного заходу для другого підозрюваного наразі вирішується. Слідство триває, правоохоронці встановлюють усі обставини справи.

Інші затримання робітників ТЦК

Раніше, правоохоронці Одещини викрили керівника одного з відділів місцевого ТЦК та СП, який організував корупційну схему здирництва з підприємців. До посадовця звернувся представник бізнесу з питанням щодо сплати офіційного штрафу за працівника, який перебував у розшуку та планував працевлаштуватися на підприємство з можливістю бронювання. Натомість військовослужбовець запропонував "вирішити питання" в обхід закону та вимагав хабар у вигляді талонів на 500 літрів дизельного пального вартістю майже 45 тисяч гривень. У разі відмови посадовець погрожував створити для працівника негативні наслідки, пов'язані з примусовою мобілізацією.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі поліцейські затримали 32-річного чоловіка, який увечері в неділю, 2 серпня, стріляв у бік співробітників РТЦК та СП. Унаслідок стрілянини постраждали четверо представників військкомату. Порушник, імовірно, відкрив вогонь із пістолета під патрон Флобер.

Також Новини.LIVE писали, що у справі про незаконне утримання та насильство в одному з районних ТЦК на Одещині з’явилися нові підозрювані. Правоохоронці встановили ще чотирьох працівників, яких слідство вважає причетними до злочинів. Їм повідомили про підозру у незаконному позбавленні волі та викраденні людини.