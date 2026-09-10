Коррупция в РТЦК в Одесской области: военные вымогали деньги

Задержание сотрудника ТЦК. Фото: Главное управление Национальной полиции Одесской области

В Одесской области с начала сентября были разоблачены двое военнослужащих РТЦК и СП, подозреваемых в коррупции. Один вымогал 3500 долларов, другой — 2000 долларов. За деньги они обещали оказать влияние на должностных лиц, чтобы помочь мужчинам с проблемами в системе "Оберег" и розыске. Обоим уже сообщили о подозрении.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции Одесской области.

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Два случая

Среди задержанных — временно исполняющий обязанности заместителя начальника одного из районных РТЦК и СП, возглавляющий отделение рекрутинга и комплектования, а также стрелок отделения оповещения этого же РТЦК. По данным следствия, к первому военному обратился мужчина, который хотел узнать, как снять своего знакомого с розыска в системе "Оберег". Его знакомый уклонялся от мобилизации. Военнослужащий предложил помочь за 3500 долларов.

Изъятые деньги. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

Второй подозреваемый сам нашел мужчину, который находился в розыске за уклонение от службы. Он предложил за 2000 долларов решить его проблемы с мобилизационными вопросами благодаря влиянию на нужных чиновников.

Что грозит

Правоохранители задержали обоих военнослужащих после получения данных мужчин, которым они обещали помочь, и оговоренных сумм денег. Фигурантам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины — получение неправомерной выгоды за влияние на решение уполномоченного лица, сопряженное с вымогательством такой выгоды. По этой статье им грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Задержание военнослужащего. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

Меры пресечения

Первому подозреваемому суд уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 800 тысяч гривен. Он воспользовался этой возможностью. Вопрос о мере пресечения для второго подозреваемого в настоящее время решается. Следствие продолжается, правоохранители устанавливают все обстоятельства дела.

Другие задержания работников ТЦК

Ранее правоохранители Одесской области разоблачили руководителя одного из отделов местного ТЦК и СП, который организовал коррупционную схему вымогательства у предпринимателей. К должностному лицу обратился представитель бизнеса с вопросом об уплате официального штрафа за работника, который находился в розыске и планировал устроиться на предприятие с возможностью бронирования. Вместо этого военнослужащий предложил «решить вопрос» в обход закона и потребовал взятку в виде талонов на 500 литров дизельного топлива стоимостью почти 45 тысяч гривен. В случае отказа чиновник угрожал создать для работника негативные последствия, связанные с принудительной мобилизацией.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе полицейские задержали 32-летнего мужчину, который вечером в воскресенье, 2 августа, стрелял в сторону сотрудников РТЦК и СП. В результате стрельбы пострадали четверо представителей военкомата. Нарушитель, предположительно, открыл огонь из пистолета под патрон Флобера.

Также Новини.LIVE сообщали, что по делу о незаконном удержании и насилии в одном из районных ТЦК в Одесской области появились новые подозреваемые. Правоохранители установили ещё четырёх сотрудников, которых следствие считает причастными к преступлениям. Им было сообщено о подозрении в незаконном лишении свободы и похищении человека.