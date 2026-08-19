Військового ТЦК в Одесі підозрюють у побитті дитини на вулиці

Військовий просить вибачення у дитини. Фото: Facebook

В Одесі та області правоохоронці розслідують два випадки побиття дітей. У Хаджибейському районі військовослужбовець ТЦК, за даними поліції, конфліктував із 13-річним хлопцем та завдавав йому ударів. А в Нерубайській громаді група підлітків кілька годин знущалася з 11-річного хлопчика, била та душила його, змушуючи ставати на коліна.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на поліцію Одеської області та Одеський обласний ТЦК та СП.

Конфлікт військового ТЦК із підлітком

Відеозапис, де чоловік у військовій формі хапає 13-річного хлопця за одяг та завдає йому ударів, правоохоронці виявили під час моніторингу соціальних мереж. Поліцейські вже встановили особи обох учасників конфлікту. Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 126 Кримінального кодексу України — побої і мордування. Максимальне покарання за цією статтею становить п'ять років позбавлення волі.

У ТЦК почали службову перевірку

На поширення відео відреагували і в Одеському обласному ТЦК та СП. Там заявили, що керівництво призначило службову перевірку. В її межах мають встановити обставини та передумови конфлікту. У ТЦК наголосили, що прояви насильства, перевищення повноважень або неналежна поведінка щодо громадян є неприпустимими. Якщо причетність та провину військовослужбовців підтвердять, їх обіцяють притягнути до відповідальності відповідно до законодавства.

Допис ТЦК. Фото: скриншот з facebook

Водночас, за інформацією деяких одеситів, військовослужбовця, який нібито побив підлітка, розшукали місцеві ветерани та люди з інвалідністю внаслідок війни. За їхніми словами, чоловіка змусили попросити вибачення у хлопця, його батьків та присутніх. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

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На Одещині підлітки катували дитину

Побили дитину не лише в Одесі. В області, за повідомленням поліції, підлітки кілька годин катували 11-річного хлопчика. Це сталося кілька днів тому в одному з населених пунктів Нерубайської громади, а про знущання правоохоронцям розповіла мати потерпілого.

За попередніми даними, все почалося з того, що однокласниця покликала хлопчика погуляти. Вона привела його до укриття, де вже чекали ще кілька підлітків. Серед них був 13-річний хлопець, який, як повідомляє поліція, був ображений на молодшого. Саме він почав бити та душити потерпілого. Дитину змушували ставати на коліна та просити вибачення. Знущання тривали кілька годин, а інші підлітки весь цей час перебували поруч і знімали те, що відбувалося, на відео.

Після цього хлопчик не наважився розповісти рідним про пережите. За даними поліції, кривдник погрожував йому. Водночас у дитини залишилися тілесні ушкодження, ступінь тяжкості яких тепер мають встановити експерти.

У поліції дії підлітків кваліфікували як катування та відкрили кримінальне провадження за ст. 127 Кримінального кодексу України. Слідчі призначили низку експертиз, зокрема судово-медичну, яка має визначити тяжкість травм. Правоохоронці також з'ясовують роль кожного учасника, який перебував в укритті під час знущань.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Одесі правоохоронці встановлюють обставини одразу двох конфліктів між підлітками, відео яких почали поширювати у соцмережах. На одному із записів одна дівчина б'є іншу по обличчю. На іншому зафіксована бійка цілої компанії дітей. У поліції вже встановили учасників першого інциденту, тоді як причетних до другого ще розшукують.

Також Новини.LIVE повідомляли, що в Одесі готуються до нового навчального року, однак остаточний формат роботи шкіл з 1 вересня ще не визначений. Рішення залежатиме від безпекової ситуації та наявності сертифікованих укриттів, водночас остаточний вибір форми навчання дитини залишатиметься за батьками.