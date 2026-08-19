Военного ТЦК в Одессе подозревают в избиении ребенка на улице

Военный извиняется перед ребенком. Фото: Facebook

В Одессе и области правоохранительные органы расследуют два случая избиения детей. В Хаджибейском районе военнослужащий ТЦК, по данным полиции, вступил в конфликт с 13-летним мальчиком и наносил ему удары. А в Нерубайской общине группа подростков несколько часов издевалась над 11-летним мальчиком, била и душила его, заставляя становиться на колени.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на полицию Одесской области и Одесский областной ТЦК и СП.

Конфликт военнослужащего ТЦК с подростком

Видеозапись, на которой мужчина в военной форме хватает 13-летнего мальчика за одежду и наносит ему удары, правоохранители обнаружили в ходе мониторинга социальных сетей. Полицейские уже установили личности обоих участников конфликта. Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 126 Уголовного кодекса Украины — побои и издевательства. Максимальное наказание по этой статье составляет пять лет лишения свободы.

В ТЦК начали служебную проверку

На распространение видео отреагировали и в Одесском областном ТЦК и СП. Там заявили, что руководство назначило служебную проверку. В ее рамках должны установить обстоятельства и причины конфликта. В ТЦК подчеркнули, что проявления насилия, превышение полномочий или ненадлежащее поведение в отношении граждан недопустимы. Если причастность и вина военнослужащих будут подтверждены, их обещают привлечь к ответственности в соответствии с законодательством.

Сообщение ТЦК. Фото: скриншот из Facebook

В то же время, по информации некоторых одесситов, военнослужащего, который якобы избил подростка, разыскали местные ветераны и люди с инвалидностью вследствие войны. По их словам, мужчину заставили извиниться перед парнем, его родителями и присутствующими. Официального подтверждения этой информации пока нет.

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В Одесской области подростки изводили ребенка

Избили ребенка не только в Одессе. В области, по сообщению полиции, подростки несколько часов изводили 11-летнего мальчика. Это произошло несколько дней назад в одном из населенных пунктов Нерубайской громады, а о издевательствах правоохранителям рассказала мать потерпевшего.

По предварительным данным, все началось с того, что одноклассница позвала мальчика погулять. Она привела его в укрытие, где уже ждали еще несколько подростков. Среди них был 13-летний парень, который, как сообщает полиция, обиделся на младшего. Именно он начал избивать и душить потерпевшего. Ребёнка заставляли становиться на колени и просить прощения. Издевательства длились несколько часов, а остальные подростки всё это время находились рядом и снимали происходящее на видео.

После этого мальчик не решился рассказать родным о пережитом. По данным полиции, обидчик угрожал ему. При этом у ребенка остались телесные повреждения, степень тяжести которых теперь должны установить эксперты.

В полиции действия подростков квалифицировали как пытки и возбудили уголовное дело по ст. 127 Уголовного кодекса Украины. Следователи назначили ряд экспертиз, в частности судебно-медицинскую, которая должна определить тяжесть травм. Правоохранители также выясняют роль каждого участника, который находился в укрытии во время издевательств.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Одессе правоохранители устанавливают обстоятельства сразу двух конфликтов между подростками, видео которых начали распространять в соцсетях. На одной из записей одна девушка бьет другую по лицу. На другой зафиксирована драка целой компании детей. В полиции уже установили участников первого инцидента, тогда как причастных ко второму еще разыскивают.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Одессе готовятся к новому учебному году, однако окончательный формат работы школ с 1 сентября еще не определен. Решение будет зависеть от ситуации с безопасностью и наличия сертифицированных укрытий, при этом окончательный выбор формы обучения ребенка останется за родителями.