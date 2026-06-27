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Головна Одеса Била сина сокирою: на Одещині за катування затримали матір

Била сина сокирою: на Одещині за катування затримали матір

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2026 13:19
На Одещині жінка побила п'ятирічного сина руків'ям сокири
Поліцейський бере відбитки пальців у підозрюваної. Фото: ГУНП в Одеській області

На Одещині правоохоронці затримали 36-річну жінку, яку підозрюють у катуванні п'ятирічного сина. За даними слідства, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, вона побила дитину руками та дерев'яним руків'ям від сокири.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на ГУНП в Одесській області.

Мати побила дитину

Подія сталася ввечері 25 червня в одному із сіл Білгород-Дністровського району. За інформацією поліції, хлопчик повернувся додому заплаканим після того, як упав на вулиці. Слідчі вважають, що жінка не змогла його заспокоїти і вирішила покарати за плач.

Побитий хлопчик
Хлопчик, якого побила матір. Фото: ГУНП в Одеській області

Крики дитини почули сусіди та викликали поліцію. На місце також прибули медики, які госпіталізували хлопчика. У лікарні дитині діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, множинні гематоми та садна. Наразі хлопчик перебуває під наглядом лікарів. Його життю нічого не загрожує.

Як повідомили правоохоронці, родина перебувала під соціальним супроводом Центру соціальних служб та стояла на обліку Служби у справах дітей як така, що опинилася у складних життєвих обставинах. У сім'ї виховуються ще троє малолітніх синів. Зараз вони перебувають із батьком.

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Дерев'яне руків'я від сокири. Фото: ГУНП в Одеській області

Яке покарання за побиття дитини

Слідчі повідомили жінці про підозру за ч. 1 ст. 127 Кримінального кодексу України — катування. Суд уже обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

Окрім цього, правоохоронці розпочали ще одне кримінальне провадження — за фактом можливого неналежного виконання службових обов'язків посадовими особами Служби у справах дітей. Слідство перевірить, чи могли відповідальні особи запобігти події.

Раніше Новини.LIVE писали, що російська воєнна розвідка намагалася створити ілюзію масового бунту в Одесі руками місцевих дітей. Організатором схеми виявився 39-річний співробітник ГРУ Артем Шмуль, який діяв дистанційно. Він знаходив неповнолітніх через соцмережі, обіцяючи їм швидкі гроші за підпали військових машин та залізничних об'єктів.

Також Новини.LIVE повідомляли, що в Одеській області двох дівчат знайшли мертвими у водоймі. Трагедія сталася в Роздільнянському районі, де вранці 6 червня водолази підняли з води тіла підлітків.

Окрім цього, Новини.LIVE інформували, що в Одесі ввечері 5 червня загинула 11-річна дівчинка. За даними поліції, дитина впала з даху багатоповерхівки на вулиці Пантелеймонівській.

діти побиття Новини Одеси катування
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
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