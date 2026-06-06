На Одещині у ставку знайшли тіла двох неповнолітніх дівчат

Водолази дістають тіла дітей зі ставку. Фото: ДСНС Одещини

В Одеській області двох зниклих напередодні дівчат знайшли мертвими у водоймі. Трагедія сталася в Роздільнянському районі, де вранці 6 червня водолази підняли з води тіла підлітків. Поліція з'ясовує всі обставини події.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції в Одеській області.

Рятувальники працюють на місці трагедії. Фото: ДСНС Одещини

Зникнення дітей на Одещині

За їхніми даними, уночі 6 червня до правоохоронців звернувся житель селища Затишшя із повідомленням про зникнення двох неповнолітніх дівчат. За словами чоловіка, 16-річна та 17-річна дівчата мали приїхати до нього, однак перестали відповідати на дзвінки та повідомлення.

Водолази дістають тіла загиблих у ставку. Фото: ДСНС Одещини

Правоохоронці негайно розпочали пошуки. Вони опитали місцевих мешканців, перевірили місця відпочинку молоді та інші можливі локації перебування зниклих.

Під час пошукових заходів на березі ставка, де дівчата відпочивали раніше, виявили їхній одяг. Після цього до роботи залучили водолазів ДСНС для обстеження водойми. Вранці рятувальники знайшли у воді тіла обох дівчат без ознак життя.

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Рятувальники дістають тіла загиблих дівчат. Фото: ДСНС Одещини

Обставини загибелі дітей з'ясовують

Наразі на місці працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють усі обставини загибелі підлітків та вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження.

У поліції вкотре закликали громадян дотримуватися правил безпеки на воді та нагадали батькам про необхідність контролювати дозвілля дітей, особливо під час літнього відпочинку.

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