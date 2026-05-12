В Одесі дитина провалилася під землю: яма досягла 4 метрів

Рятувальники проводять операцію з порятунку. Фото: ДСНС Одещини

В Одесі 10-річна дівчинка провалилася під землю просто під час прогулянки. Під її ногами раптово обвалилася тротуарна плитка, і дитина опинилася у ямі глибиною близько чотирьох метрів. На допомогу одразу кинулися перехожі. На щастя, дитина не зазнала серйозних травм.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ДСНС Одещини.

Дитина впала під землю

Надзвичайна подія сталася сьогодні в Одесі. За словами очевидців, тротуарна плитка раптово провалилася просто під ногами дитини. Дівчинка впала у яму, глибиною чотири метри. Через загрозу нового обвалу люди не ризикнули спускатися самостійно. Свідки викликали рятувальників та залишалися поруч із дитиною, постійно розмовляючи з нею, щоб вона не панікувала до приїзду допомоги.

Рятувальники дістають дитину. Фото: ДСНС Одещини

Порятунок дитини

Рятувальники та поліцейські прибули оперативно. Вже через п’ять хвилин після початку рятувальної операції дівчинку підняли на поверхню. Під час порятунку батько дитини підтримував із нею зв’язок телефоном. Медики оглянули дівчинку на місці. За попередньою інформацією, її життю нічого не загрожує.

Дитина після порятунку. Фото: ДСНС Одещини

Як діяти у таких випадках

У таких ситуаціях головне — не панікувати та не намагатися витягнути людину самостійно, якщо є ризик нового обвалу.

Одразу телефонуйте 101 або 112 та чітко повідомте місце події.

Не підходьте близько до краю провалу — ґрунт або плитка можуть обвалитися ще раз.

Якщо людина при тямі, постійно розмовляйте з нею та заспокоюйте.

Не кидайтеся вниз без страховки чи спеціального обладнання.

Якщо є можливість, обмежте доступ інших людей до небезпечної ділянки.

У темний час доби позначте місце ліхтарем або іншими помітними предметами.

Чого робити не можна

Не тягнути людину за руки без оцінки ризику.

Не збирати натовп біля краю ями.

Не стрибати вниз "на допомогу" — це може призвести до нових постраждалих.

Не залишати дитину або постраждалого самого до приїзду рятувальників.

Фахівці наголошують, що у випадках обвалу ґрунту чи комунікацій навіть кілька зайвих кроків біля краю можуть спричинити повторний інцидент.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Ізмаїльському районі до лікарні потрапили семеро учнів одного з ліцеїв Саф’янівської громади. Дітям стало зле після того, як вони на перерві випили пігулки, які їм дали як "вітаміни". Поліція вже проводить перевірку та встановлює, що саме вживали школярі. Походження речовини наразі невідоме.

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі ввечері 18 квітня на одній із залізничних станцій тяжко травмувався 12-річний хлопець. Дитина піднялася на вагон електропотяга та зазнала ураження струмом. Підлітка у важкому стані госпіталізували до лікарні.