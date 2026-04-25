На Одещині до 15 років в'язниці засудили насильника дітей

Поліцейський веде чоловіка в кайданках. Фото ілюстративне: Нацполіція

В Одеській області суд виніс вирок чоловікові, якого визнали винним у серії зґвалтувань дітей. Йдеться про уродженця Білгорода-Дністровського, який раніше вже мав судимості за аналогічні дії. Цього разу за сукупністю епізодів йому призначили 15 років позбавлення волі та заборонили працювати з дітьми протягом трьох років.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

Чоловік підшукував жертв на вулиці

За матеріалами справи, у 2020-2021 роках чоловік мешкав у Южному, нині Південне, де орендував кімнати та підшукував жертв серед дітей. Він знайомився з хлопчиками на вулиці, біля дворів або дитячих майданчиків, після чого запрошував до себе. Дітям обіцяв пограти на телефоні, подивитися мультфільми, пригостити солодощами або дати гроші. Саме так, як встановив суд, він входив у довіру до малолітніх.

У вироку мовиться щонайменше про 13 епізодів щодо дітей різного віку. Частину потерпілих чоловік зачиняв у кімнаті, користувався їхнім беззахисним станом та вчиняв насильницькі дії сексуального характеру. Деяких дітей змушував мовчати, інших залякував. За свідченнями потерпілих, іноді він просив приводити до нього інших хлопців.

Чоловік провини не визнав

Під час розгляду обвинувачений провину не визнав. Він заявляв, що справа нібито сфабрикована, а діти його обмовили. Однак суд визнав ці твердження безпідставними. Колегія врахувала показання потерпілих, свідків, результати психологічних та інших експертиз, а також зібрані слідством докази.

Суд також звернув увагу, що чоловік уже двічі відбував покарання за злочини проти дітей. У 2001 році він отримав сім років ув’язнення, а у 2013 році — 11 років позбавлення волі. Після звільнення знову скоїв нові злочини.

Остаточно суд призначив йому 15 років позбавлення волі з додатковою забороною обіймати посади, пов’язані з навчанням, на 3 роки.

Випадки сексуального насильства проти дітей

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, на Одещині 42-річний чоловік вчиняв насильство над 11-річною падчеркою. Протиправні дії тривали сім років і супроводжувалися відеозйомкою. Фігурант намагався переховуватися за кордоном, але його повернули в Україну для проведення суду. Наразі чоловік перебуває під вартою, йому загрожує тривалий термін ув’язнення.

Також Новини.LIVE писали, що раніше поліція Одеси затримала 41-річного чоловіка, якого підозрюють у знущанні над власною племінницею. За даними слідства, він протягом чотирьох років вчиняв щодо неї сексуальне насильство. Знущання почалися, коли дитині було сім років.

Крім цього, в Одесі перед судом постане чоловік, якого звинувачують у багаторічному насильстві над малолітньою родичкою. Він регулярно вчиняв сексуальні злочини щодо своєї племінниці та знімав це на відео.