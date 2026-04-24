На Одещині чоловік вчиняв насильство над малолітньою падчеркою

Затриманий чоловік. Фото: Одеська обласна прокуратура

На Одещині 42-річний чоловік вчиняв насильство над падчеркою. Протиправні дії тривали сім років і супроводжувалися відеозйомкою. Фігурант намагався переховуватися за кордоном, але його повернули в Україну для проведення суду. Наразі чоловік перебуває під вартою, йому загрожує тривалий термін ув’язнення.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції Одещини.

Деталі розслідування

За даними слідства, знущання розпочалися, коли дівчинці було десять років, і тривали до її повноліття. Житель Одещини залишався з дитиною наодинці та вчиняв дії сексуального характеру. Свої вчинки він фіксував на відео, якими згодом залякував потерпілу, щоб вона не розповіла про події рідним чи поліції.

Обшуки у зловмисника

Під час обшуків за місцем проживання підозрюваного поліцейські вилучили файли, які експертиза визнала дитячою порнографією. Це стало одним із ключових доказів у справі.

Міжнародний розшук та покарання

Після початку розслідування чоловік виїхав до Королівства Бельгія. Його оголосили у міжнародний розшук і в лютому цього року видали українській стороні. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Обвинувальний акт уже скеровано до суду.

Читайте також:

Дії чоловіка кваліфікували за шістьма статтями Кримінального кодексу, серед яких зґвалтування неповнолітньої та розповсюдження порнографії. За ці злочини передбачено до 12 років позбавлення волі.

Схожі випадки на Одещині

Це не єдиний резонансний злочин проти дітей у регіоні. Раніше поліція Одеси затримала 41-річного чоловіка, якого підозрюють у знущанні з власної племінниці. За даними слідства, він протягом чотирьох років запрошував дівчинку до себе додому, де вчиняв щодо неї сексуальне насильство. Знущання почалися, коли дитині було сім років, і тривали до її одинадцятиріччя. Свої дії підозрюваний також фіксував на відео — ці записи правоохоронці знайшли під час обшуку. Експертиза підтвердила, що відеофайли є дитячою порнографією.

Чоловіка взяли під варту без права на заставу. Йому загрожувало до 15 років позбавлення волі за зґвалтування, сексуальне насильство та виготовлення забороненого контенту.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі перед судом постане чоловік, якого звинувачують у багаторічному насильстві над малолітньою родичкою. Він регулярно вчиняв сексуальні злочини щодо своєї племінниці та знімав це на відео. Наразі обвинувальний акт уже скеровано до суду, а фігурант перебуває під вартою

Також Новини.LIVE писали, що в Одеській області суд розглянув справу чоловіка, якого обвинувачували у насильстві над родичкою та нападі з метою заволодіння майном. Події сталися влітку 2020 року в будинку, де вони проживали. Розгляд проходив у закритому режимі.