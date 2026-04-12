На Одещині засудили чоловіка за насильство над родичкою

Руки в кайданах. Фото ілюстративне: Нацполіція

В Одеській області суд розглянув справу чоловіка, якого обвинувачували у насильстві над родичкою та нападі з метою заволодіння майном. Події сталися влітку 2020 року в будинку, де вони проживали. Розгляд проходив у закритому режимі.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

Погрожував скальпелем і вчинив насильство

За даними суду, у ту ніч чоловік зайшов до кімнати, де перебувала жінка. Він тримав у руках скальпель, яким завдав їй тілесних ушкоджень і змусив її до інтимних дій. Потерпіла, яка виявилася двоюродною сестрою кривдника, намагалася чинити опір, однак через страх і погрози не могла вирватися. Після вчиненого чоловік контролював її та забороняв звертатися по допомогу.

Окрім цього, слідство встановило, що під час нападу обвинувачений заволодів мобільним телефоном потерпілої. Йдеться про пристрій "Xiaomi Mi8 Lite", який він забрав, погрожуючи побиттям.

Потерпіла у суді заявила, що не перебувала з чоловіком у близьких стосунках і сприймала його як родича. За її словами, усі дії відбувалися під примусом і супроводжувалися погрозами.

Як покарав суд за насильство

Свідки підтвердили, що після інциденту жінка була у шоковому стані та з синцями. Вона звернулася по допомогу та повідомила про подію правоохоронцям.

Сам гвалтівник своєї вини не визнав. У суді він стверджував, що все відбувалося добровільно, а звинувачення назвав неправдивими. Суд призначив чоловіку покарання у вигляді 9 років і 4 місяців позбавлення волі. Строк визначили з урахуванням попереднього вироку.

