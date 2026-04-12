Главная Одесса На Одесчине осудили мужчину за насилие над родственницей

Ua ru
Дата публикации 12 апреля 2026 17:37
Руки в кандалах. Фото иллюстративное: Нацполиция

В Одесской области суд рассмотрел дело мужчины, которого обвиняли в насилии над родственницей и нападении с целью завладения имуществом. События произошли летом 2020 года в доме, где они проживали. Разбирательство проходило в закрытом режиме.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

Угрожал скальпелем и совершил насилие

По данным суда, в ту ночь мужчина зашел в комнату, где находилась женщина. Он держал в руках скальпель, которым нанес ей телесные повреждения и заставил ее к интимным действиям. Потерпевшая, которая оказалась двоюродной сестрой обидчика,  пыталась сопротивляться, однако из-за страха и угроз не могла вырваться. После совершенного мужчина контролировал ее и запрещал обращаться за помощью.

Кроме этого, следствие установило, что во время нападения обвиняемый завладел мобильным телефоном потерпевшей. Речь идет об устройстве "Xiaomi Mi8 Lite", которое он забрал, угрожая избиением.

Потерпевшая в суде заявила, что не находилась с мужчиной в близких отношениях и воспринимала его как родственника. По ее словам, все действия происходили под принуждением и сопровождались угрозами.

Читайте также:

Как наказал суд за насилие

Свидетели подтвердили, что после инцидента женщина была в шоковом состоянии и с синяками. Она обратилась за помощью и сообщила о происшествии правоохранителям.

Сам насильник своей вины не признал. В суде он утверждал, что все происходило добровольно, а обвинения назвал ложными. Суд назначил мужчине наказание в виде 9 лет и 4 месяцев лишения свободы. Срок определили с учетом предыдущего приговора.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Одесской области 25-летний мужчина похитил несовершеннолетнюю. По версии правоохранителей, мужчина удерживал ее в своем доме несколько часов, напивался и, угрожая физической расправой, совершил действия насильственного характера.

Также Новини.LIVE писали, что в Одессе перед судом предстанет мужчина, которого обвиняют в многолетнем насилии над малолетней родственницей. Он регулярно совершал сексуальные преступления в отношении своей племянницы и снимал это на видео. Сейчас обвинительный акт уже направлен в суд, а фигурант находится под стражей.

Одесская область Новости Одессы судебные решения
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
