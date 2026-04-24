На Одесчине мужчина совершал насилие над малолетней падчерицей

Задержанный мужчина. Фото: Одесская областная прокуратура

В Одесской области 42-летний мужчина совершал насилие над падчерицей. Противоправные действия продолжались семь лет и сопровождались видеосъемкой. Фигурант пытался скрываться за границей, но его вернули в Украину для проведения суда. Сейчас мужчина находится под стражей, ему грозит длительный срок заключения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции Одесской области.

Детали расследования

По данным следствия, издевательства начались, когда девочке было десять лет, и продолжались до ее совершеннолетия. Житель Одесской области оставался с ребенком наедине и совершал действия сексуального характера. Свои поступки он фиксировал на видео, которыми впоследствии запугивал потерпевшую, чтобы она не рассказала о событиях родным или полиции.

Обыски у злоумышленника

Во время обысков по месту жительства подозреваемого полицейские изъяли файлы, которые экспертиза признала детской порнографией. Это стало одним из ключевых доказательств по делу.

Международный розыск и наказание

После начала расследования мужчина выехал в Королевство Бельгия. Его объявили в международный розыск и в феврале этого года выдали украинской стороне. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Обвинительный акт уже направлен в суд.

Действия мужчины квалифицировали по шести статьям Уголовного кодекса, среди которых изнасилование несовершеннолетней и распространение порнографии. За эти преступления предусмотрено до 12 лет лишения свободы.

Похожие случаи в Одесской области

Это не единственное резонансное преступление против детей в регионе. Ранее полиция Одессы задержала 41-летнего мужчину, которого подозревают в издевательстве над собственной племянницей. По данным следствия, он в течение четырех лет приглашал девочку к себе домой, где совершал в отношении нее сексуальное насилие. Издевательства начались, когда ребенку было семь лет, и продолжались до ее одиннадцатилетия. Свои действия подозреваемый также фиксировал на видео — эти записи правоохранители нашли во время обыска. Экспертиза подтвердила, что видеофайлы являются детской порнографией.

Мужчину взяли под стражу без права на залог. Ему грозило до 15 лет лишения свободы за изнасилование, сексуальное насилие и изготовление запрещенного контента.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе перед судом предстанет мужчина, которого обвиняют в многолетнем насилии над малолетней родственницей. Он регулярно совершал сексуальные преступления в отношении своей племянницы и снимал это на видео. Сейчас обвинительный акт уже направлен в суд, а фигурант находится под стражей.

Также Новини.LIVE писали, что в Одесской области суд рассмотрел дело мужчины, которого обвиняли в насилии над родственницей и нападении с целью завладения имуществом. События произошли летом 2020 года в доме, где они проживали. Рассмотрение проходило в закрытом режиме.