Главная Одесса На Одесчине к 15 годам тюрьмы приговорили насильника детей

На Одесчине к 15 годам тюрьмы приговорили насильника детей

Дата публикации 25 апреля 2026 13:19
Полицейский ведет мужчину в наручниках. Фото иллюстративное: Нацполиция

В Одесской области суд вынес приговор мужчине, которого признали виновным в серии изнасилований детей. Речь идет об уроженце Белгорода-Днестровского, который ранее уже имел судимости за аналогичные действия. На этот раз по совокупности эпизодов ему назначили 15 лет лишения свободы и запретили работать с детьми в течение трех лет.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

Мужчина подыскивал жертв на улице

По материалам дела, в 2020-2021 годах мужчина жил в Южном, ныне Южное, где арендовал комнаты и подыскивал жертв среди детей. Он знакомился с мальчиками на улице, возле дворов или детских площадок, после чего приглашал к себе. Детям обещал поиграть на телефоне, посмотреть мультфильмы, угостить сладостями или дать деньги. Именно так, как установил суд, он входил в доверие к малолетним.

В приговоре говорится по меньшей мере о 13 эпизодах в отношении детей разного возраста. Часть потерпевших мужчина закрывал в комнате, пользовался их беззащитным состоянием и совершал насильственные действия сексуального характера. Некоторых детей заставлял молчать, других запугивал. По показаниям потерпевших, иногда он просил приводить к нему других ребят.

Мужчина вины не признал

Во время рассмотрения обвиняемый вину не признал. Он заявлял, что дело якобы сфабриковано, а дети его оклеветали. Однако суд признал эти утверждения безосновательными. Коллегия учла показания потерпевших, свидетелей, результаты психологических и других экспертиз, а также собранные следствием доказательства.

Читайте также:

Суд также обратил внимание, что мужчина уже дважды отбывал наказание за преступления против детей. В 2001 году он получил семь лет заключения, а в 2013 году — 11 лет лишения свободы. После освобождения снова совершил новые преступления.

Окончательно суд назначил ему 15 лет лишения свободы с дополнительным запретом занимать должности, связанные с обучением, на 3 года.

Случаи сексуального насилия против детей

Как сообщали ранее Новини.LIVE, в Одесской области 42-летний мужчина совершал насилие над 11-летней падчерицей. Противоправные действия продолжались семь лет и сопровождались видеосъемкой. Фигурант пытался скрываться за границей, но его вернули в Украину для проведения суда. Сейчас мужчина находится под стражей, ему грозит длительный срок заключения.

Также Новини.LIVE писали, что ранее полиция Одессы задержала 41-летнего мужчину, которого подозревают в издевательстве над собственной племянницей. По данным следствия, он в течение четырех лет совершал в отношении нее сексуальное насилие. Издевательства начались, когда ребенку было семь лет.

Кроме этого, в Одессе перед судом предстанет мужчина, которого обвиняют в многолетнем насилии над малолетней родственницей. Он регулярно совершал сексуальные преступления в отношении своей племянницы и снимал это на видео.

Лилия Швец
Лилия Швец
