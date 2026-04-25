На Одесчине к 15 годам тюрьмы приговорили насильника детей

Фото иллюстративное: Нацполиция

В Одесской области суд вынес приговор мужчине, которого признали виновным в серии изнасилований детей. Речь идет об уроженце Белгорода-Днестровского, который ранее уже имел судимости за аналогичные действия. На этот раз по совокупности эпизодов ему назначили 15 лет лишения свободы и запретили работать с детьми в течение трех лет.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

Мужчина подыскивал жертв на улице

По материалам дела, в 2020-2021 годах мужчина жил в Южном, ныне Южное, где арендовал комнаты и подыскивал жертв среди детей. Он знакомился с мальчиками на улице, возле дворов или детских площадок, после чего приглашал к себе. Детям обещал поиграть на телефоне, посмотреть мультфильмы, угостить сладостями или дать деньги. Именно так, как установил суд, он входил в доверие к малолетним.

В приговоре говорится по меньшей мере о 13 эпизодах в отношении детей разного возраста. Часть потерпевших мужчина закрывал в комнате, пользовался их беззащитным состоянием и совершал насильственные действия сексуального характера. Некоторых детей заставлял молчать, других запугивал. По показаниям потерпевших, иногда он просил приводить к нему других ребят.

Мужчина вины не признал

Во время рассмотрения обвиняемый вину не признал. Он заявлял, что дело якобы сфабриковано, а дети его оклеветали. Однако суд признал эти утверждения безосновательными. Коллегия учла показания потерпевших, свидетелей, результаты психологических и других экспертиз, а также собранные следствием доказательства.

Суд также обратил внимание, что мужчина уже дважды отбывал наказание за преступления против детей. В 2001 году он получил семь лет заключения, а в 2013 году — 11 лет лишения свободы. После освобождения снова совершил новые преступления.

Окончательно суд назначил ему 15 лет лишения свободы с дополнительным запретом занимать должности, связанные с обучением, на 3 года.

Случаи сексуального насилия против детей

